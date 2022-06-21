Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayını yazdı: "A, B, Z planında da Erdoğan var, başka bir ismin adaylığı gündemde yok"

Adayını bile açıklayamayan muhalefet partileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim olmazsa aday olmayacağını öne sürüyor. Ancak, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve çok sayıda siyasi isim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın aday olmasında bir sorun olmayacağını dile getirirken bu duruma Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi kaleme aldığı köşe yazısında değindi.

"ERDOĞAN'SIZ BİR FORMÜL YOK"

Selvi, AK Parti içindeki son durumu kaleme aldığı yazısında," Erdoğan aday olmazsa diye yapılmış bir B planı yok. C planı da yok. Hatta alfabenin 29 harfini de saysanız ‘Erdoğan’sız bir formül yok. Cumhur İttifakı’nın tek adayı var: Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gerisi ise algı operasyonu yapmaktan, zihinleri bulandırmaya çalışmaktan ve fitne sokmaktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

"Z PLANINDA DA ERDOĞAN VAR"

AK Parti'nin her planında Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu dile getiren Selvi, "AK Parti’nin A planında da B planında da, hatta Z planında da Erdoğan var. Başka bir plan yok. Erdoğan’dan başka bir ismin adaylığı gündemde değil." diye yazdı.

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