Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin seçim stratejisini yazdı: "Erdoğan milletin cebini esas alacak"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin 2023 yılı seçimi için stratejisine köşe yazısında değindi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin seçim stratejisini yazdı: "Erdoğan milletin cebini esas alacak"

AK Parti ve siyaset kulislerine yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı köşe yazısında AK Parti'nin 2023 yılı seçimleri için yürüttüğü stratejiye değindi.

Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin seçim stratejisini yazdı: Erdoğan milletin cebini esas alacak

KUCAKLAYICI DİL

Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kucaklayıcı bir dil kullanacağını öne sürdü.

VATANDAŞLARIN CEBİ ESAS ALINACAK

Selvi, muhalefetin cumhurbaşkanlığı ve milletvekili pazarlığı ile uğraştığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise vatandaşların cebini esas alacağını kaydetti.

Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin seçim stratejisini yazdı: Erdoğan milletin cebini esas alacak

Selvi, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

İlk adım 28 Ekim’de atılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı Seçim Vizyon Belgesi’ni doğrusu ben de merak ediyorum. Çünkü seçim beyannamesi de onun üzerine kurulacak. Erdoğan’ın özgürlükler, kucaklaşma, gelecek vizyonu ve helalleşme odaklı bir belge açıklaması bekleniyor. Erdoğan’ın Kürt sorunu ve Alevi meselesinde kullanacağı dil önemli olacak. Cumartesi günü Diyarbakır’da bunun ilk ipucunu verecek

Yeni yıla ise asgari ücret artışı, memur ve emekli zammıyla gireceğiz. Ondan sonra seçim kampanyası süreci başlayacak. Muhalefet kutuplaştırıcı, Erdoğan kucaklayıcı bir dil kullanacak.

Muhalefet cumhurbaşkanlığı adaylığı, milletvekili pazarlığı ile uğraşırken Erdoğan, milletin cebini esas alacak.

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