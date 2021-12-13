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  3. Abdulkadir Selvi, "Benim kulağıma geldi" dedi, 2022 asgari ücreti açıkladı! Milyonları sevindirecek rakam...

Abdulkadir Selvi, "Benim kulağıma geldi" dedi, 2022 asgari ücreti açıkladı! Milyonları sevindirecek rakam...

Son dakika... Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2022 yılı asgari ücreti hakkında bazı rakamların konuşulduğunu dile getirerek," Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi." dedi.

Abdulkadir Selvi, "Benim kulağıma geldi" dedi, 2022 asgari ücreti açıkladı! Milyonları sevindirecek rakam...

Türkiye'de 7 milyon kişi ve ailelerini yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık'ta başladı. 7 ve 9 Aralık'ta yapılan toplantılarda taraflar bir rakamda anlaşamadı. İşçi kesimi 4 bin TL'nin altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini dile getirirken işveren tarafı ise 3 bin 500 TL'yi aştıklarını yapılacak desteklerle bu tutarın artması için çabaladıklarını dile getirdi.

Abdulkadir Selv, Benim kulağıma geldi dedi, 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı!

BAKAN BİLGİN: BAYRAM HAVASI YARATACAKTIR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde asgari ücret hakkında," Yaklaşık 6 milyon civarında asgari ücretli işçimiz var. İşçilere, işverenlere, bir de profesyonel yöneticilere sorduk. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Sizlerin beklentisi nedir bilmiyorum ama toplumun işçilerimizin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışını gerçekleştireceğiz. Bu, Türkiye için çalışanlarımız için özellikle düşük gelirli asgari ücretli çalışanlarımız için bir bayram havası yaratacaktır" ifadelerini kullanarak beklentiyi yükseltmişti.

Abdulkadir Selv, Benim kulağıma geldi dedi, 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı!

"BAZI RAKAMLAR KONUŞULUYOR"

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugüne kaleme aldığı köşe yazısında," Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 'Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız' dedi. Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim." ifadelerini kullandı. 

Abdulkadir Selv, Benim kulağıma geldi dedi, 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı!

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Abdulkadir Selv, Benim kulağıma geldi dedi, 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı!

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRETİN MİKTARI

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007  asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret 

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret 

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret 

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012  asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net:  846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015  asgari ücret

Net:  949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016  asgari ücret

Net:  1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017  asgari ücret

Net:  1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018  asgari ücret

Net:  1,603 TL

Brüt:  2,029 TL

2019  asgari ücret

Net:  2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

Abdulkadir Selv, Benim kulağıma geldi dedi, 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını açıkladı!

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Tayfun Altuntaş
Editör
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