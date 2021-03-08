Abdulkadir Selvi: Bir bakıyorsunuz, gece yarısı bir bakanı istifa ettirmiş oluyorlar

Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü kçşesinde sosyal medya ile siyaset ilişkisini ele aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un istifa ettiği haberlerinin sosyal medyada yayılması iddialarına değinen Selvi, gece yarısı bir anda sosyal medya üzerinden bir bakanın istifa etmiş olduğu söylentisinin yayıldığını ancak bundan bakanın bile haberinin olmadığını ifade etti.

"SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KENDİSİ DÜZENLİYOR"

'Milli Eğitim Bakanı istifa edecek mi?' başlıklı yazısında, sosyal medyada dolaşan söylentilerin doğru olmadığına dikkat çeken Selvi, Bakan Selçuk'un sosyal medya hesaplarını kendisi tarafından düzenlendiğini, paylaşımlarında özgün bir dil kullandığını ve fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini belirtti.

KENDİ İSTİFASINI HABERLERDEN ÖĞRENMİŞ

Bakan Selçuk'un Instagram hesabında Milli Eğitim Bakanı sıfatını göremeyen bir dedikodu sitesi tarafından bu konunun haber yapıldığını söyleyen Selvi, bu habere bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takipten çıkardı notunun eklenmesi üzerine olaya daha da gizem katıldığını ve bu haber sayesinde Bakan Selçuk'un kendi istifasından haberdar olduğunu yazdı.

"INSTAGRAM HESABINDA HİÇ KULLANMAMIŞ"

Haberi yapan kişinin, Bakan Selçuk'un daha önce Instagram hesabında Milli Eğitim Bakanı sıfatını kullanıp kullanmadığını kontrol etmesinin gerekliliğine değinerek, "Selçuk Twitter hesabında Milli Eğitim Bakanı unvanını kullanıyor ama Instagram hesabında şimdiye kadar hiç kullanmamış. Bakan olmadan önce açtığı Instagram hesabına, bakan olduktan sonra Milli Eğitim bakanı titrini ilave etmemiş. Böylece hiç kullanmadığı unvanı kaldırması da mümkün olmamış." ifadelerini kullandı.