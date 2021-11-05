Abdulkadir Selvi, 'Çalışma yürütülüyor' dedi, 2022 yılı asgari ücreti için rakam verdi: 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor

Koronavirüs pandemisinin getirdiği ekonomik zorlukların yanı sıra artan döviz kuru nedeniyle vatandaşların alım gücü düşerken Türkiye'de normal ücret halini alan asgari ücretin 2022 yılı tutarı vatandaşların ilgi odağında yer alıyor. AK Parti asgari ücretin artırılacağı yönünde mesajlar verirken AK Parti kulislerine yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin edindiği bilgileri köşe yazısında kaleme aldı.

"HANE HALKININ GEÇİM SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK İÇİN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Ekonomiyle ilgili sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çözebileceğini ifade eden Abdulkadir Selvi şunları kaydetti:

"Ekonomiyle ilgili sorunları çözmek en çok Erdoğan’ın yapabileceği bir şey. Çünkü geçmişte yaptı. Ayrıca Erdoğan’ın insani yönü çok güçlü. O şimdiye kadar 'Kimsesizlerin kimsesi olmuş' bir lider. Yoksul sofralarına bağdaş kurup onlarla aynı ekmeği paylaşmış birisi. Dahası Erdoğan ekonomiyi rakamlardan ibaret görmeyen bir lider. Fakir fukaranın yaşadığı geçim sıkıntısını yüreğinde hisseden birisi. O nedenle Erdoğan, ekonomik sorunlar çözülürken önceliğini insanların alım gücünün yükseltilmesine veriyor. “Ekonomik zorlukları vatandaşa yansıtmamak için çalışıyoruz” dedi. Hane halkının geçim seviyesini yükseltmek için bir çalışma yürütülüyor."

"BEKLENTİNİN YÜKSELTİLMESİ DOĞRU DEĞİL"

2022 yılı asgari ücretinin ne kadar olacağına ilişkin edindiği bilgileri aktaran Selvi, asgari ücretin artırılması yönünde çalışma yapıldığını belirterek, " Ama asgari ücretle ilgili olarak yanlış bir tartışma yürütüldüğünü görüyorum. Rakamlar havada uçuşuyor. Öyle yüksek rakamlar söyleniyor ki asgari ücret ne kadar yükseltilirse yükseltilsin kimseyi tatmin etmeyecek. Beklentinin bu kadar yükseltilmesi doğru değil." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

"Asgari ücretin yükseltilmesi yönünde çalışma yapılıyor. " diyen Selvi," Asgari ücret net olarak 2 bin 825 TL. Önümüzdeki yıl için asgari ücretin net olarak 3 bin 500 ya da 3 bin 600 lira olmasının üzerinde duruluyor." diye yazdı.

Sadece asgari ücretin artırılması değil, hane halkının gelir seviyesini yükseltmek için bir dizi hazırlık yürütülüyor.

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2005 asgari ücret

Net: 350.15 TL

Brüt: 488.70 TL

2006 asgari ücret

Net: 380.46 TL

Brüt: 531 TL

2007 asgari ücret

Net: 403.03 TL

Brüt: 562.50 TL

2008 asgari ücret

Net: 481.55 TL

Brüt: 608.40 TL

2009 asgari ücret

Net: 527.13 TL

Brüt: 666 TL

2010 asgari ücret

Net: 576.57 TL

Brüt: 729 TL

2011 asgari ücret

Net: 629.96 TL

Brüt: 796.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2012 asgari ücret

Net: 701.13 TL

Brüt: 886.50 TL

2013 asgari ücret

Net: 773.01 TL

Brüt: 978.60 TL

2014 asgari ücret

Net: 846 TL

Brüt: 1,071 TL

2015 asgari ücret

Net: 949.07 TL

Brüt: 1,201.50 TL

2016 asgari ücret

Net: 1,300.99 TL

Brüt: 1,647 TL

2017 asgari ücret

Net: 1,404.06 TL

Brüt: 1,777.50 TL

2018 asgari ücret

Net: 1,603 TL

Brüt: 2,029 TL

2019 asgari ücret

Net: 2 bin 020 TL

Brüt: 2 bin 558 TL

2020 asgari ücret

Net: 2 bin 324 TL

Brüt: 2 bin 943 TL

2021 asgari ücret

Brüt: 3 bin 577 lira 50 kuruş

Net: 2 bin 825 lira 90

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