Abdulkadir Selvi, Erdoğan- Yavaş görüşmesinin yeni detaylarını açıkladı

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş arasında salı günü gerçekleşen görüşmeye ilişkin köşe yazısında bilgiler verdi. Selvi'nin aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı dikkatlice dinledi, sorunlara ilişkin notları aldırarak talimatlar verdi. Erdoğan, Ankara'ya yapılacak işler konusunda Mansur Yavaş'a destek olacaklarını belirtti.

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mansur Yavaş arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmeye hazırlıklı gidiyor. Erdoğan, dikkatle dinliyor. Eski bir belediye başkanı olarak araya girip sorular soruyor. Not aldırıyor ve hemen orada talimatlar veriyor. Yani verimli bir görüşme oluyor. Aralarında bir futbol sohbeti geçiyor. Mansur Yavaş, Ankaragücü’nün kümede kalması için verdiği destekten dolayı Erdoğan’a teşekkür ediyor. Gençlik Parkı’nın Varlık Kiralama Anonim Şirketi’ne devredildiği açıklanmıştı. Yavaş, Gençlik Parkı’yla ilgili ödemelerin devam ettiğini belirterek, bu kararın düzeltilmesini talep ediyor. Erdoğan, “Burada bir hata yapılmış, düzeltilsin” diye talimat veriyor. Akyurt ilçesinde bir fuar alanı yapılıyor. Belediye, ATO ve TOBB ortaklığı ile. Ama bir türlü bitirilemiyor. Erdoğan, “Bunu tekrar görüşelim, bitirelim” diye not aldırıyor. Şehir hastanesinin bağlantı yolları konusu var. Belediye yaptırmış ama parasının tahsil edilmesi konusu. Cumhurbaşkanı, “Bu bir şekilde çözülsün. Ya parasını verelim ya takas yapılsın” diyor.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİ

Mansur Yavaş, belediyeye alınacak 350 zabıta kadrosundan Dikimevi-NATO Yolu arasında yapılacak olan metro hattına, Çubuk-1 Barajı’nda hayvancılık yapan ailelerden, Mamak’taki kentsel dönüşümden dolayı belediyenin ödediği kiraya kadar her şeyi tek tek aktarıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her dosyayla ilgili değerlendirmeler yapıp bir kısmı için hemen orada talimat veriyor. Erdoğan, Yavaş’ı, “Ankara’ya yapılacak işlere yardımcı oluruz. Bizim Ankara’ya yapılacak hizmetlere ket vurmamız söz konusu olmaz” diye uğurluyor. Görüşmeye Yavaş’ın çabası ve Erdoğan’ın sözleri damgasını vuruyor."

Erdoğan ve Yavaş baş başa görüştü! İşte görüştükleri konular...