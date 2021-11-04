Abdulkadir Selvi: "Erdoğan'ı sandıkta yenemeyenler bu kez sağlığı üzerinden bir algı operasyonu yapıyorlar"

Sosyal medya platformu Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun kötü olduğuna yönelik algı çalışmaları yapılmıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğuna yönelik görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Daha sonra kameralar karşısına geçen Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ın Güven Mektubu Takdim Töreni öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüntülerle tescillenirken algı operasyonu yapan söz konusu paylaşımlar hakkında Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu.

"BİR İNSANIN HAYATI ÜZERİNDEN MUHALEFET Mİ OLUR?"

Selvi, yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunun yerinde değil algısı oluşturulmaya çalışıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

" Önceki gün de sosyal medyada Erdoğan’ın öldüğü yönünde çok çirkin bir kampanya başlatıldı.

Bir insanın hayatı üzerinden muhalefet mi olur?

Batsın sizin muhalefetiniz.

Batsın sizin insanlığınız.

Bunu geçmişte Deniz Baykal ve Oğuzhan Asiltürk için yaptıklarında da karşı çıkmıştım.

Tabii Erdoğan’la ilgili algı operasyonlarının bir hedefi var. “Erdoğan hasta, Türkiye’yi yönetemiyor” algısını oluşturmaya çalışıyorlar. Bu işin arkasında yabancı ülke istihbarat servisleri ile FETÖ’cülerin bulunduğu bir gerçek. Ancak muhalefet adına buna destek verenler de çıkıyor."

"ERDOĞAN’IN HAYATIYLA OYNAMAYA ÇALIŞIYORLAR"

"Erdoğan’ı sandıkta yenemeyenler bu kez sağlığı üzerinden bir algı operasyonu yapıyorlar." diyen Selvi şunları yazdı:

"Muhtıra verdiler, olmadı. Partisini kapatmaya çalıştılar, muvaffak olamadılar. Darbe yaptılar, başaramadılar. Bu kez de Erdoğan’ın hayatıyla oynamaya çalışıyorlar.

İğrençsiniz, iğrençsiniz, iğrençsiniz.

Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız."

Kaynak: Hürriyet