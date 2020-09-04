Abdulkadir Selvi muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adaylarını açıkladı

Siyaset kulislerinden edindiği bilgileri köşe yazısında aktaran Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkarması muhtemel olan adaylarını açıkladı. Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını belirtti. Selvi'ye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rakip olması beklenen kişiler Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu. Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aklında bulunan Cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olduğunu kaydetti.

İşte Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet Gazetesinde yayımlanan köşe yazısı:

"CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Abdullah Gül’ün CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değil” dedi.

Özel’in sözlerinin mürekkebi kurumadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV’nin yayınında “Abdullah Gül’ün ismi geçince korkuyorlar. Neden korkuyorsunuz?” diye konuştu. Böylece Kılıçdaroğlu’nun Abdullah Gül’den vazgeçmediği anlaşıldı. Kılıçdaroğlu, 24 Haziran 2018 seçimlerinde ortak aday çıkarmak istedi. Ama hem CHP’den gelen tepkiler, hem Meral Akşener’in kararlı tavrı nedeniyle başarılı olamadı.

Bu tespiti yaptıktan sonra CHP liderinin tercihinin yanlış ama önerdiği yöntemin doğru olduğunu belirtmek isterim. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayına ittifak olarak karar vereceklerini söylüyor. Ama “Benim adayım Abdullah Gül” havasında. Ama anketlerde Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener, Abdullah Gül’ü tam ikiye katlıyorlar. Metropoll’ün anketinde Erdoğan’ın karşısında Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 43.5’ken, Mansur Yavaş’ı isteyenlerin oranı yüzde 43’e ulaşıyor. Gül ise Meral Akşener ve Muharrem İnce’nin de gerisinde. Yüzde 22.5’le beşinci sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda önemli bir açıklama Meral Akşener’den geldi.

Akşener, “Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye’nin önünü tıkamam” dedi. Akşener, geçen seçimde tek başına aday olmuştu ama bu kez yeniden tek başına aday olmayacağı sinyalini veriyor. Meral Akşener bir görüşmemizde 24 Haziran 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak yüzde 7.3 aldığına işaret ederek, “Bu sonuca göre yeniden cumhurbaşkanı adayı olmam” demişti. Ancak MHP Lideri Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da güçlü bir şekilde destek vermesiyle Meral Akşener’in eli çok güçlendi. Millet ittifakının ortak adayı olma fırsatını yakaladı. Zaten Metropoll’ün anketinde de yüzde 38.3’e çıkıyor. Az bir oran değil. Bu bir. Bir de ikinci formül var.

Kılıçdaroğlu’nun günlünde yatan aslan Abdullah Gül gibi görünüyor ama Akşener kendisi olmazsa Ekrem İmamoğlu’nu önerebilir. Bu yönde duyumlarım var.

Bence Abdullah Gül formülüne ikinci bir darbe de Muharrem İnce’nin çıkışıyla geldi.

Gül, denklem dışına çıkarken Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener isimleri ön plana çıkmaya başladı.