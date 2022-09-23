Abdulkadir Selvi siyaset kulislerine daldı, değinilmeyen konuya değindi: Babacan 6'lı masayı sarsacak

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 6'lı masayı sarsacağını ifade etti. Selvi, Ali Babacan'ın cumhurbaşkanı adaylığına hazırlandığını öne sürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Abdulkadir Selvi siyaset kulislerine daldı, değinilmeyen konuya değindi: Babacan 6'lı masayı sarsacak

Siyaset gündemi 2023 yılında yapılacak seçimlere odaklanırken altılı masanın cumhurbaşkanı adayı tartışması sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylık konusunda ismini öne çıkarsa da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve masanın bileşenleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmıyor.

Abdulkadir Selvi siyaset kulislerine daldı, değinilmeyen konuya değindi: Babacan 6'lı masayı sarsacak

BABACAN, ADAYLIĞI İSTİYOR

Akşener, başbakan olacağını ifade ederken, Ali Babacan ise cumhurbaşkanı adayı olabileceğini belirtirken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın altılı masayı sarsacağını ifade etti.

Abdulkadir Selvi siyaset kulislerine daldı, değinilmeyen konuya değindi: Babacan 6'lı masayı sarsacak

Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi:

BABACAN 6’LI MASAYI SARSACAK

"Küçük taş büyük baş yarar” diye bir deyim vardır. 6’lı masada ise küçük partiler büyük rol oynuyorlar.

Ali Babacan 2 Ekim’de yapılacak toplantı öncesinde muhalefet liderleriyle ikili görüşmeler yaptı.

1. Ali Babacan geçiş döneminin cumhurbaşkanına bırakılmadan koalisyon ortakları tarafından eşit bir şekilde yönetilmesini istiyor.

2. İYİ Parti’nin aksine HDP ile ilişkilerin sürdürülmesini istiyor. “Altılı masa HDP ile ilişkiyi mutabakatla götürmeyebilir” diyor.

3. DEVA Partisi seçim ittifakı yapmayacak. Babacan, “Şu an için biz gemileri yaktık, tek başımıza gidiyoruz” dedi.

Abdulkadir Selvi siyaset kulislerine daldı, değinilmeyen konuya değindi: Babacan 6'lı masayı sarsacak

KILIÇDAROĞLU’NU İSTEMİYOR

4. Babacan, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda acele edilmemesi görüşünde ama gerekçesi çok farklı.

“Geçen sene çok tartışılan isimler bu sene değişti. Yine de değişir” diyor. Geçen sene Ekrem İmamoğlu konuşuluyordu. O değişti. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu konuşuluyor. Babacan’a göre Kılıçdaroğlu da değişebilir.

5. Babacan hem ortak aday olmayabilir diyor hem de cumhurbaşkanı adayının 6’lı masadan birisinin olmasının şart olmadığını söylüyor. “Dışarıdan da olabilir” diyor.

Bunları topladığımızda Babacan’ın, Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığına sıcak bakmadığı sonucunu çıkarabiliriz. ‘Masanın dışından’ tarifiyle akla ilk olarak Abdullah Gül geliyor.

CUMHURBAŞKANI ADAYI MI

6. Ama kulislerden edindiğim bilgiye göre, ne Kılıçdaroğlu ne Abdullah Gül. Ali Babacan, cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanıyor. Zaten “Ortak aday olmazsa cumhurbaşkanı adayıyım” demişti.

Siyasetin dili sertleşti! MHP'li Erkan Akçay'dan altılı masaya zehir zemberek sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsinSiyasetin dili sertleşti! MHP'li Erkan Akçay'dan altılı masaya zehir zemberek sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin

Fatih Erbakan'dan altılı masaya olay sözler! "6 tane benzemez bir araya gelmiş, atışmak dışında ortaya koyabildikleri bir şey yok"Fatih Erbakan'dan altılı masaya olay sözler! "6 tane benzemez bir araya gelmiş, atışmak dışında ortaya koyabildikleri bir şey yok"

"Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım" demişti! Aday olmak isteyen Kılıçardaroğlu'na sosyal medya şoku: Aday olma"Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım" demişti! Aday olmak isteyen Kılıçardaroğlu'na sosyal medya şoku: Aday olma

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mustafa Destici'den HDP çıkışı: Anayasa Mahkemesi bu partiyi kapacak, bunun başka yolu yok
Mustafa Destici'den HDP çıkışı: Anayasa Mahkemesi bu partiyi kapacak, bunun başka yolu yok
Ümit Özdağ, Marmaris'teki yangını sığınmacılar çıkardı dedi, İsmail Çataklı'dan yanıt gecikmedi: Malum şahıstan bir yalan daha
Ümit Özdağ, Marmaris'teki yangını sığınmacılar çıkardı dedi, İsmail Çataklı'dan yanıt gecikmedi: Malum şahıstan bir yalan daha
Siyasetin dili sertleşti! MHP'li Erkan Akçay'dan altılı masaya zehir zemberek sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin
Siyasetin dili sertleşti! MHP'li Erkan Akçay'dan altılı masaya zehir zemberek sözler: Hem gevşeksiniz hem yuvarlaksınız, millet sizin neyinize itibar etsin
Bakan Dönmez'den promosyon talimatı: Güncellenmeli
Bakan Dönmez'den promosyon talimatı: Güncellenmeli
Son Haberler
MetroPOLL Araştırma son 6 ayın anketlerini karşılaştırdı! Cumhur İttifakı oyunu artırdı, Millet İttifakı güç kaybetti
MetroPOLL Araştırma son 6 ayın anketlerini karşılaştırdı! Cumhur İttifakı oyunu artırdı, Millet İttifakı güç kaybetti
Son dakika! MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika! MSB açıkladı: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Çok Okunanlar
Bakan Soylu'dan Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında açıklama: Bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için teşkilatımızı tebrik ederim
Bakan Soylu'dan Peker'in danışmanı Emre Olur hakkında açıklama: Bir soysuzu daha ülkemize getirdiği için teşkilatımızı tebrik ederim
Son dakika! Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Türkiye'ye getirildi
Son dakika! Suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı Türkiye'ye getirildi
Yorumlananlar