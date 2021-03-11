Abdulkadir Selvi yazdı: Berat Albayrak geri dönüyor iddiaları meclisi hareketlendirdi!

Bir süredir kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak siyasete geri dönecek' iddialarının ardından kabinede değişikliğe gidileceği, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tekrar bakanlık görevine getirileceği söylentileri, mecliste hareketliliğe yol açtı. Muhalefetin bitmeek tükenmek bilmeyen eleştirilerini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Albayrak'ı ekonomi dışında bir alanda yeniden göreve başlatacağı öne sürülürken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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'DAMAT KADAR TAŞ DÜŞSÜN BAŞINIZA' İFADESİ İDDİALARI ALEVLENDİRDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son zamanlarda yaptığı konuşmalarda muhalefetin damat eleştirilerine sıklıkla cevap vermesi üzeirne gündeme gelen iddialar, dünkü konuşmayla daha da alevlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Son haftalarda bir şey dikkatimi çok çekiyor. Bu CHP mensupları tweet yarışındalar. Yatıyorlar kalkıyorlar 'damat da damat' diyorlar. Damat kadar taş düşsün başınıza. Berat Bey'in attığı adımları CHP hiçbir zaman yapamamıştır." açıklaması üzerine Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, köşe yazısında, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ayrılmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ilk olarak AK Parti İzmir İl Kongresi’nde bu konuya değindiğini belirtti.

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"YAZILI KONUŞMASINDA YOKTU"

İki hafta önceki AK Parti grubunda da Albayrak vurgusu yapan Cumhurbaşkanının dünkü AK Parti grubunda tam 4 yerde Berat Albayrak’la ilgili konuya değindiğini belirten Selvi, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Ama ilginç olanı, Berat Bey’le ilgili bölüm Erdoğan’ın yazılı konuşmasında yoktu. Muhalefetin Berat Albayrak’la ilgili ithamları kanına dokunmuş olmalı ki, “Yatıyorlar kalkıyorlar damat da damat. Damat kadar taş düşsün başınıza” diye konuya girdi. Berat Albayrak’ın Enerji Bakanı olduğu dönemde yaptığı hizmetlerden övgüyle söz etti.

Erdoğan’ın konuşması Meclis kulislerinde, Berat Albayrak’a yeni görev verileceği şeklinde yorumlara neden oldu."

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