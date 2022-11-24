Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Esed görüşmesi nasıl olacak? Detaylar ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Bir gazetecinin Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşüp görüşmeyeceğine yönelik sorusuna yanıt vererek, "Esad ile görüşme olabilir, siyasette küslük dargınlık olmaz eninde sonunda adımlarımızı atarız" demişti.

Bu açıklama sonrası görüşmenin ne zaman ve nasıl yapılacağı siyaset kulislerinde konuşulurken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu konuyu köşe yazısına taşıdı.

Selvi köşe yazısında bu konuya değinerek şu ifadeleri kullandı:

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1- Suriye ile doğrudan görüşüyoruz. İran ya da Rusya üzerinden mesaj verildiği yönündeki haberler doğru değil. Suriye rejimi ile görüşmeler bir süredir istihbarat servislerinin üzerindeki noktalara kadar yükselmiş durumda.

2- Esed’le 2023 seçimleri öncesinde görüşme bekleniyor. Sisi için futbol diplomasisi yöntemi kullanılmıştı. Esed’le görüşme Putin diplomasisi çerçevesinde yapılabilir.

3- Erdoğan-Esed görüşmesinden sonra Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünün hızlanması bekleniyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beşar Esad ile görüşecek misiniz" sorusuna net yanıt! "Siyasette küslük dargınlık olmaz"