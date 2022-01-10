Abdulkadir Selvi yazdı: DİAYDER iddianamesinden Kemal Kılıçdaroğlu çıktı! Örgüt yöneticileriyle toplantı yapmış!

İBB'de terörle iltisaklı olduğu kişilerin çalıştığı iddiasının gündemdeki yerini koruduğu sırada, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan DİAYDER'in referansı ile çok sayıda kişinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığı ortaya çıkmıştı. Bu olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edilirken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, iddianamede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DİAYDER yöneticileri ile görüştüğüne yönelik kısımları köşe yazısında taşıdı.

YARGILAMA SONUCUNDA ORTAYA ÇIKACAK

Kılıçdaroğlu'nun İBB için özel teftiş başlatması ve müfettiş görevlendirmesine tepki göstermesinin nedeninin anlaşıldığını ifade eden Abdulkadir Selvi," İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edilen DİAYDER iddianamesinden Kılıçdaroğlu çıktı. CHP Lideri’nin PKK’nın şehir yapılanmasında yer alan DİAYDER üyeleriyle toplantı yaptığı belirlendi. Hürriyet yazarı Nedim Şener’in CNN Türk canlı yayınında açıkladığı toplantıya ilişkin tapeler iddianamenin 166’ncı sayfasında yer alıyor. Tabii bu bir iddianame. Gerçekler, yargılama sonucunda ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU BİZİMLE TOPLANTI YAPTI"

Selvi yazısında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şüphelilerden Enver Karabey’in iddianamede yer alan telefon konuşmasında seçimlerden önce Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun, PKK’nın şehir yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan DİAYDER yöneticileriyle toplantı yaptığı ortaya çıktı.

“İMAMOĞLU bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce KILIÇDAROĞLU ile beraber, onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti. İMAMOĞLU, hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki: ‘Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.’”

Bu konuşma İBB’nin açtığı cenaze imamı ve gassal alımıyla ilgili ilan üzerine gerçekleşiyor. DİAYDER yöneticileri “Melle” ismini verdikleri üyeleriyle irtibat kurup İBB’de işe alınacaklar hakkında bilgi veriyorlar.

Konuşmanın ilerleyen bölümünde Enver Karabey, ”KILIÇDAROĞLU ile Şişli’deki yaptığımız toplantıda, ‘Ben bilmiyordum bu meseleler bu toplantıda konuşulacağını, yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim‘ dedi. O kafasından, ya simdi birkaç imamdır diye düşündü. Bizim bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu” diyor."

"HERHANGİ BİR ŞEY İSTEMİYOR, KADROYA YERLEŞECEKSİN, ÖLÜ YIKAYICI"

Selvi, iddianamede Enver Karabey'in Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili ifadelerinin yer aldığı bölümleri yayınladı. İşte o diyalog:

ENVER KARABEY: Muhakkak senin bu söylediğine karşı şunu söyleyebilirim.

İMAMOĞLU bizimle toplantı yaptı. Seçimden önce KILIÇDAROĞLU ile beraber, onlar da bizi hafife almıştı. Fakat bizim sorduğumuz sorulara karşı, bizim sunduğumuz stratejiye karşı adamlar itiraf etti.

İMAMOĞLU, hem gazetede hem de bir televizyon programında dile getirdi. Dedi ki: “Ben Safii imamlarıyla toplantı yaptım, bana birer el oldular adeta.”

HAMZA AYDEMİR: Evet Safii imamı alımı yapacağını söyledi.

ENVER KARABEY: KILIÇDAROĞLU ile Sişli’deki yaptığımız toplantıda, “Ben bilmiyordum bu meselelerin bu toplantıda konuşulacağını, yoksa dosya ile hazırlıklı gelirdim” dedi. O kafasından, ya simdi birkaç imamdır diye düşündü bizim bu kadar donanımlı olacağımızı zannetmiyordu.

DİAYDER’in mali işlerinden sorumlu olduğu iddiasıyla yargılanan Rıza Oğur’la ilgili iddianameden iki bölümü aktaracağım.

RIZA OĞUR: Beni dinle. Büyükşehir Belediyesi bizden gassal istiyor. Herhangi bir şey istemiyor. Kadroya yerleşeceksin, ölü yıkayıcı dört binin üstünde maaşı var. Sana uyarsa yarın gel yazdırayım adını.

ABDULLAH ÖZER: Tamam Seyda, ellerinden öperim.

MAAŞLARIN BİR KISMINI DERNEĞE VERMİŞLER

Selvi, PKK'nın İBB'de işe giren örgüt üyelerinin aldıkları maaşını dörtte birini derneğe ödedikleri yönünde ifadelerinin yer aldığı bölümü de yayımladı. DİAYDER Başkanı Ekrem Baran ile Rıza Oğur arasındaki konuşmada kullanılan ifadeler şöyle:

"RIZA OĞUR: Mele, Mehmet INAN beni aradı. Dedi ki ben memlekete gitmişim, benim üzerime bir şey yapmışlar maaşımı kesmişler. 3.000 (Üç bin) TL ödemisler, ben ne kadar vereyim bu ay diye sordu. Ben de Mele Ekrem’e sorayım dedim. Yani 3.000 (üç bin) TL almış, ne kadar vereyim dedi.

EKREM BARAN: Yani Seyda’deki eskisiyle bir kıyas yapıp ödesin. Yani mesela geçen aylarda 4.000 (dört bin) TL alınca 1.000 (bin) TL ödüyorsa bu ay 3.000 (üç bin) TL almış, ona göre 700 (yedi yüz) TL versin."

Kaynak: Hürriyet, Bölge Gündem

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