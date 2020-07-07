Abdulkadir Selvi yazdı! Kabine değişikliği için tarih belli oldu

AK Parti kulislerine yakınlığı ile bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün yayımlanan köşe yazısında kabine değişikliği üzerine aldığı bilgileri kaleme aldı. Selvi, kabine değişikliğinin 10-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleşebileceğini söyledi. Selvi'nin aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, performansını yeterli bulmadığı isimleri değiştirecek veya bazı bakanların kabine içinde yerleri değişecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının artacağı da söyleniyor.

İşte Abdulkadir Selvi'nin bugün yayımlanan köşe yazısı:

"10 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı hükümetinin 2. yılı dolacağı için bir değişikliğin 10-15 Temmuz arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Bakanlar, milletvekillerinin tabi olduğu özlük haklarına sahip oldukları için 10 Temmuz’da iki yıllarını doldurup emeklilik haklarına sahip olmaları isteniyor.

2- Sonbahara kalır değerlendirmesi de yapılıyor. Eylül-ekim ayı işaret ediliyor.

Kabine değişikliğini gerçekleştirecek tek kişi var, o da Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak Erdoğan’ın ne düşündüğü bilinmiyor. Şimdiye kadar yakın çevresiyle böyle bir paylaşımda bulunmadı. Fakat kulislerde kabine değişikliğine dönük beklentiler arttı.

Parlamenter sistem olmadığı ve AK Parti’nin milletvekili sayısı sınırlı olduğu için bakanlar yine Meclis dışından seçilecek.

DEĞİŞİKLİK MODELİ

Kabine değişikliği için birbiriyle ilişkili bir modelden söz ediliyor.

1- Teknik yönü ön planda olan bazı bakanlıklarda değişiklik yapılırsa, buralar için bazı “bakan yardımcıları”nın ismi konuşulmaya başladı.

2- Bazı bakanlıkların ayrılıp yeni bakanlıkların kurulması gündemde. Önceden Aile ve Çalışma Bakanlığı, Kültür ve Turizm ile Tarım ve Orman Bakanlığı için konuşuluyordu. Ama kimse Erdoğan’ın bu bakanlıkların ayrılıp yeni bakanlık kurulması yönünde bir çalışması olup olmadığını bilmiyor. Sadece kulislerde bu bakanlıklara yenileri eklendi.

3- İki yıllık çalışma sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, performansını yeterli bulmadığı isimleri değiştirirken, bazı bakanların da kabine içinde yerlerinin değişebileceği de konuşuluyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısının artacağı söyleniyor."