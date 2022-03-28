Abdulkadir Selvi yazdı! Kılıçdaroğlu ile kurmayları HDP ve Selahattin Demirtaş'la dirsek temasına girişti

Yeni seçim yasasının TBMM'ye gelmesi sonrası siyaset kulisleri hareketlendi. Küçük partiler listelerde kendine yer bulabilmek için görüşmeleri hızlandırırken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, söz konusu seçim yasasının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in elini güçlendirdiğini ifade etti.

HDP İLE DİRSEK TEMASI

Kılıçdaroğlu'nun küçük partiler için formüller üzerinde çalıştığını söyleyen Selvi, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için temaslar yoğunlaştırıldığını iddia etti.

DEMİRTAŞ'A ZİYARETLER ARTTI

Ayrıca, Selahattin Demirtaş'tan medet uman CHP'liler, Demirtaş'a yönelik ziyaretlerinin artırdı.

Selvi köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘yüzde 50 artı 1’in aranması ve ittifak sistemi küçük partilerin elini güçlendirmişti. Seçim yasasındaki değişiklikler ile küçük partilerin cumhurbaşkanlığı seçimindeki gücünü korurken, milletvekili seçimindeki etkilerini sıfırladı.

Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı olmayı planlayan Kılıçdaroğlu, seçimlerde yüzde 50 artı 1 arandığı için küçük partilerin desteğine muhtaç.

Milletvekili seçiminde partilerin aldığı oylar sayılacağı için küçük partiler de Meclis’e girebilmek için Kılıçdaroğlu ya da Akşener’in desteğine ihtiyaç duyacak.

Küçük partiler ya CHP veya İYİ Parti listelerinden seçime girecekler ya da Saadet Partisi’yle birlikte yeni bir ittifak kuracaklar.

Altı parti lideri dün Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Gündemde ne olursa olsun küçük partilerin tek bir gündemi vardı. O da seçimlerde Meclis’e girebilmek.

KILIÇDAROĞLU FORMÜL ARAYIŞINDA

Cumhurbaşkanlığı seçiminde küçük partilerin desteğine ihtiyaç duyan Kılıçdaroğlu formül arayışında. CHP liderinin, küçük partilerin liderlerinin CHP listelerinden seçimlere girmesi üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Kılıçdaroğlu böylece bir taşla iki kuş vurmayı planlıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti seçmeninin oyunu garantiye alırken, diğer yandan da Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu, Ali Babacan ve Gültekin Uysal’a CHP listelerinden yer vererek muhafazakâr-dindar seçmendeki CHP alerjisini kırmayı hedefliyor.

Seçimlere HDP, sol bileşenlerle birlikte girecek. Ancak asıl önemli olan nokta HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarıp çıkarmaması. HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için temaslar yoğunlaştırıldı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler Edirne Cezaevi’ndeki Selahattin Demirtaş’ı ziyaretlerini artırdılar.

Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ziyaret ettiği Selahattin Demirtaş’ı barış insanı olarak ilan etmiş ve önümüzdeki günlerde Meclis’te yerini alacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu da her konuşmasında Demirtaş’ın derhal serbest bırakılmasını talep ediyor. CHP’li yöneticilerin Demirtaş’la HDP’nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmaması ve Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi yönünde görüşmeler yaptıkları ifade ediliyor."