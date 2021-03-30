Abdulkadir Selvi yazdı: Kürşat Ayvatoğlu olayından en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan rahatsız!

Uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada infial yaratan AK PArti Genel Merkez eski çalışanı Kürşat Ayvatoğlu, gündemdeki yerini korumaya devam ederken duruma tepkiler de sürüyor. Bugün kaleme aldığı yazısında konuya ilişkin açıklama yapab Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi de konuya ilişkin en çok Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Kürşat Ayvatoğlu'nun rahatsızlık duyduğunu belirtti.

EVV HAPSİ KARARI VERİLDİ

Gözaltına alınmasının ardından ilk ifadesinde yaptığı 'pudra şekeri' savunması ile kendisine yönelik tepkileri artıran Kürşat Ayvatoğlu, arkadaşlarının açıklamalarının ardından yeniden gözaltına alındı. Arından ev hapsi kararıyla tekrar serbest bırakılan Ayvatoğlu, uyuşturucunun yanı sıra lüks yaşamıyla da eleştirilerin hedefi olmaya devam ederken AK Partili yetkililerden konuya ilişkin çlok sayıda açıklama geldi.

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ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın Özel Kalem Müdürüğü olduğu iddia edilen Ayvatoğlu hakkında ilk açıklamayı yapan Dağ, şahsın yakın ekibi içinde yer almadığını belirterek "İfadelere bakılırsa kendi içlerindeki mesele, arkadaşları ile ilgili konu. Orada bir takım şantajlar elimizde görüntüler var gibi bir takım şeyler söylenmiş" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ayvatoğlu'nun, "Dönem dönem kokain kullandığı, arkadaşlarına satın alıp temin ettiği yönünde bulgulara eriştiklerini" söyledi.

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"PARTİ İÇİNDEN KİMSE ARKASINDA DURMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasette her zaman 'Yeni Ömer'lerden söz ettiğinin altını çizen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ayvatoğlu'nun parti içinden kimsenin arkasında durmayacağını belirtti.

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Selvi, sigara içilmesinden bile rahatsız olan Erdoğan'ın bu konudan dolayı çok üzgün olduğunu iddia ederek "En çok Erdoğan’ı rahatsız ettiğinden şüphem yoktur." ifadelerine yer verdi.

"ERDOĞAN'IN ÇABASI BİTMEYECEK"

Selvi, yazısının Ayvatoğlu ile ilgili bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti elbette ki bundan dersler çıkaracak. Elbette ki Yasinler, Hamzalar dururken bu şahsın AK Parti Genel Merkezi'ne kadar ulaşıp orada işe girip nasıl çalıştığını tespit edecek. Biz yeni Ömerleri ararken, Kürşat Ayvatoğlu'nu nereden bulduk, diye özeleştiri yapacak. Ama Erdoğan'ın da AK Parti'nin peygamber ahlakı ile ahlaklanan yeni Ömerleri arama çabası bitmeyecek."