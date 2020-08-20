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Abdulkadir Selvi yazdı! Seçim barajı değişiyor mu ?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 2023 yılı seçimlerinde yüzde 10 barajının olmayacağını belirtti. Selvi, seçim barajının yüzde 7 olması için konuşulduğunu aktardı.

Abdulkadir Selvi yazdı! Seçim barajı değişiyor mu ?

Siyaset gündeminde aldığı kulis bilgilerini köşesine taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bu kez seçim barajı hakkında önemli bir yazı kaleme aldı. Selvi, AK Parti ve MHP'nin seçim sistemi ve Siyasi Partiler Yasası üzerinde çalışmak için ortak bir komisyon kurduğunu belirten Selvi, köşe yazısında şunları yazdı:

"Ancak Erdoğan ve Bahçeli bu konuda yetkin isimlerin önerilerini de dinliyorlar. Görünen o ki, 2023’te yüzde 10 barajı olmayacak. Yüzde 7 konuşuluyor. Yüzde 5 ihtimali ona göre daha ikinci aşamada geliyor. İttifakla seçime giren partiler için yüzde 10 barajının korunması, ittifak yapmayanlara yüzde 7 ya da 5 oranının uygulanması üzerinde duruluyor. Ama sadece bu değil. Bir sürpriz üzerinde konuşuluyor. Henüz karar verilebilmiş değil. Özellikle yüzde 1 ve 2’lik partiler için. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesi üzerine odaklanmışken benim sürprizimi de düşünün istedim."

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Tayfun Altuntaş
Editör


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