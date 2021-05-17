Abdulkadir Selvi yazdı: Son seçim anketinde sonuçlar şaşırtıcı! Kamuyou araştırması mı, algı operasyonu mu?

Hürriyet'in önemli isimlerinden Abdulkadir Selvi, muhalefetten gelen 'erken seçim' çağrılarının gündemde uzun süredir yer edinmesi üzerine, Optimar Araştırma Şirketi tarafından 22-30 Nisan tarihleri arasında yapılan ve sonuçları henüz hiçbir yerde yayımlanmayan seçim anketinin sonuçlarını ele aldı.

EN BÜYÜK SORUN PANDEMİ Mİ EKONOMİ Mİ?

26 farklı ilde, 2027 kişi ile, yüz yüze olarak yapılan anket çalışmasının kaynağının Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar tarafından karşılandığını belirten Selvi, Türkiye'nin en önemli sorununun koronavirüs ve ekonomi olduğunu, uzayan pandemi kısıtlamasının ekonomik ve siyasal etkileri daha çok hissedilmeye başlandığını vurguladı.

SORUN, PARTİLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Optimar’ın araştırmasında yüzde 33.2’yle ekonominin ilk sırada yer aldığı görülürken, onu yüzde 30.9’la koronavirüs salgını takip ediyor. Üçüncü sırada ise 13.7’yle işsizlik geliyor. Partilere göre değişiklik gösteren 'Türkiye'nin en büyük sıkıntısı', AK Parti ve MHP’lilere göre koronavirüs birinci sorun olurken ekonomi az farkla ikinci sıraya yerleşiyor. CHP, İYİ Parti ve HDP’de ise ekonomi birinci sırada, koronavirüs ikinci sırada geliyor.

EKONOMİ SORUNUNU KİM ÇÖZER?

'Ekonomi sorununu kim çözer?' sorusuna ise ankete katılanların yüzde 35.4’ü “AK Parti çözer” diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 18.2’de kalıyor. CHP’ye oy vereceğini beyan edenlerin tamamı dahi “CHP çözer” demiyor. Üçüncü sırada ise 6.2’yle İYİ Parti geliyor.

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ AÇIK ARA FARKLA ERDOĞAN

En beğenilen siyasetçiler anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 29.3’le ilk sırada geliyor. Erdoğan’ı 13.4’le Mansur Yavaş izliyor. Üçüncü sıraya gerileyen Ekrem İmamoğlu 8.9’ken, ilginç bir sonuç da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 5.7’yle Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener’in ardından altıncı sırada geliyor.

CHP SEÇMENİ KILIÇDAROĞLU'NU BAŞARISIZ BULUYOR

İstanbul seçimlerinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Ekrem İmamoğlu'nun, en beğenilen siyasetçiler arasında bir süredir iniş trendinde olduğunu ifade eden Selvi, İmamoğlu'nun, yerini Mansur Yavaş’a kaptırdığını ifade etti.

CHP seçmeninin yüzde 27.3’ü Kılıçdaroğlu’nu başarısız buluyor. CHP seçmeninin dörtte biri Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulmazken başarılı bulanların oranı yüzde 66.5 çıkıyor.