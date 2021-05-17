2021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Coğrafya Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1027101212021 Lefke Avrupa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300310959Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan maske açıklaması: Kapalı alanlarda bir süre takmak gerekecek2021 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Tarih Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2014100292021 Nişantaşı Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 204590375Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan tepki çeken alkol yorumu: Sarhoş kafalılar, zıkkımlanacaklar!!2021 Hakkari Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104910043Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu birlikte köye taşındı!2021 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 10721016517 Mayıs Pazartesi TRT1 Yayın Akışı | Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle TRT1'de
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Abdulkadir Selvi yazdı: Son seçim anketinde sonuçlar şaşırtıcı! Kamuyou araştırması mı, algı operasyonu mu?

Abdulkadir Selvi yazdı: Son seçim anketinde sonuçlar şaşırtıcı! Kamuyou araştırması mı, algı operasyonu mu?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı 'Anketten önemli sonuçlar çıktı' başlıklı yazısında, Opimar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ve henüz hiçbir yerde yayımlanmayan 22 - 30 Nisan tarihli, 26 ilde 2027 kişi ile yapılan anketin seçim anketinin sonuçlarına yer verdi.

Abdulkadir Selvi yazdı: Son seçim anketinde sonuçlar şaşırtıcı! Kamuyou araştırması mı, algı operasyonu mu?

Hürriyet'in önemli isimlerinden Abdulkadir Selvi, muhalefetten gelen 'erken seçim' çağrılarının gündemde uzun süredir yer edinmesi üzerine, Optimar Araştırma Şirketi tarafından 22-30 Nisan tarihleri arasında yapılan ve sonuçları henüz hiçbir yerde yayımlanmayan seçim anketinin sonuçlarını ele aldı. 

EN BÜYÜK SORUN PANDEMİ Mİ EKONOMİ Mİ?

26 farklı ilde, 2027 kişi ile, yüz yüze olarak yapılan anket çalışmasının kaynağının Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar tarafından karşılandığını belirten Selvi, Türkiye'nin en önemli sorununun koronavirüs ve ekonomi olduğunu, uzayan pandemi kısıtlamasının ekonomik ve siyasal etkileri daha çok hissedilmeye başlandığını vurguladı. 

Abdulkadir Selvi yazdı: Son seçim anketinde sonuçlar şaşırtıcı! Kamuyou araştırması mı, algı operasyonu mu?

SORUN, PARTİLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Optimar’ın araştırmasında yüzde 33.2’yle ekonominin ilk sırada yer aldığı görülürken, onu yüzde 30.9’la koronavirüs salgını takip ediyor. Üçüncü sırada ise 13.7’yle işsizlik geliyor. Partilere göre değişiklik gösteren 'Türkiye'nin en büyük sıkıntısı', AK Parti ve MHP’lilere göre koronavirüs birinci sorun olurken ekonomi az farkla ikinci sıraya yerleşiyor. CHP, İYİ Parti ve HDP’de ise ekonomi birinci sırada, koronavirüs ikinci sırada geliyor.

Abdulkadir Selvi yazdı: Son seçim anketinde sonuçlar şaşırtıcı! Kamuyou araştırması mı, algı operasyonu mu?

EKONOMİ SORUNUNU KİM ÇÖZER?

'Ekonomi sorununu kim çözer?' sorusuna ise ankete katılanların yüzde 35.4’ü “AK Parti çözer” diyor. CHP diyenlerin oranı ise yüzde 18.2’de kalıyor. CHP’ye oy vereceğini beyan edenlerin tamamı dahi “CHP çözer” demiyor. Üçüncü sırada ise 6.2’yle İYİ Parti geliyor.

Abdulkadir Selvi yazdı: Son seçim anketinde sonuçlar şaşırtıcı! Kamuyou araştırması mı, algı operasyonu mu?

EN BEĞENİLEN SİYASETÇİ AÇIK ARA FARKLA ERDOĞAN

En beğenilen siyasetçiler anketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 29.3’le ilk sırada geliyor. Erdoğan’ı 13.4’le Mansur Yavaş izliyor. Üçüncü sıraya gerileyen Ekrem İmamoğlu 8.9’ken, ilginç bir sonuç da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için çıkıyor. Kılıçdaroğlu yüzde 5.7’yle Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener’in ardından altıncı sırada geliyor.

Abdulkadir Selvi yazdı: Son seçim anketinde sonuçlar şaşırtıcı! Kamuyou araştırması mı, algı operasyonu mu?

CHP SEÇMENİ KILIÇDAROĞLU'NU BAŞARISIZ BULUYOR

İstanbul seçimlerinden sonra büyük bir çıkış yakalayan Ekrem İmamoğlu'nun, en beğenilen siyasetçiler arasında bir süredir iniş trendinde olduğunu ifade eden Selvi, İmamoğlu'nun, yerini Mansur Yavaş’a kaptırdığını ifade etti.

meral-aksener-2021-cropped.jpg

CHP seçmeninin yüzde 27.3’ü Kılıçdaroğlu’nu başarısız buluyor. CHP seçmeninin dörtte biri Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulmazken başarılı bulanların oranı yüzde 66.5 çıkıyor.

kilicdaroglu-yavas-imamoglu.jpg

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT