Abdulkadir Selvi yazdı: Vatandaş yeni partiler hakkında ne düşünüyor? İşte Optimar anketinin sonuçları!

Geçtiğimiz günlerde, daha önce hiçbir yerde yayımlanmadığını belirterek Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy oranlarını, Optimar anketini kaynak göstererek paylaşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu kez de Optimar'ın yeni partilerle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını okuyucularına sundu.

'Anket sonuçları mı anket partisi mi' başlığını verdiği köşe yazısında, Optimar Araştırma Şirketi'nin yeni kurulan ya da kurulacak olan partilerle ilgili anketinin sonuçlarını paylaşan Abdulkadir Selvi, ABD'de hem Donald Trump'ın seçildiği 8 Kasım 2016 seçimlerini, hem de Joe Biden'ın kazandığı 3 Kasım 2020 seçimlerini izleyen tecrübeli birinin, son yayınladığı Optimar anketi üzerine kendisini aradığını söyledi.

"OYLARINI YÜKSEK GÖSTERMİYOR DİYE O ŞİRKETLE ÇALIŞMIYOR"

Trump’ın seçimi kaybettiği son 1 yıl içinde anketler üzerinden 'Trump gidiyor' algısı oluşturulmaya çalışıldığını aktaran Selvi, bu sayede sandığa gitmeyen Demokrat Parti seçmeninin motive edilerek oy kullanmasının sağlandığını ifade etti.

Aynı durumun şimdi de bizim ülkemizde yaşandığına dikkat çeken Selvi, "Bir süredir muhalefet partilerinin sağladığı kaynakla kamuoyu araştırması yapan bazı şirketler AK Parti’nin oylarını düşük gösterme konusunda bir yarış içine girdiler. En düşük veren ihaleyi kapacak. AK Parti’yi barajın altında gösteren ipi göğüsleyecek. Öyle ki bir muhalefet partisi oylarını yeterince yüksek göstermediği için çalıştığı bir kamuoyu araştırma şirketine çalışma vermemeye başlamış." ifadelerini kullandı.

"ANKET ALGISININ NE AK PARTİ NE DE MUHALEFETE FAYDASI VAR"

AK Parti’nin olduğundan yüksek gösterilmesinin AK Parti’ye, olduğundan düşük gösterilmesinin de muhalefete bir faydası olmadığını savunan Abdulkadir Selvi, hormonlu sonuçların seçim gecesi hüsran yaşanmasına neden olacağını belirterek, "2011 seçimleriydi. Kılıçdaroğlu çiçeği burnunda bir genel başkandı. Erdoğan miting meydanlarında Kılıçdaroğlu’nun soyunu sopunu gündeme getirince, AK Parti’nin oyları gerilemeye başlamıştı. Erdoğan’ın Çorum mitingi vardı. Bunun üzerine mitinglere bir günlük ara verildi. Kampanya dilinin oyları düşürdüğü gerçeği Erdoğan’ın önüne konuldu.

Negatif dil bırakılıp, kampanyanın kalan kısmında pozitif, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir dil kullanıldı. AK Parti’nin oyları tekrar tırmanışa geçti ve 12 Haziran 2011 seçimlerini yüzde 49.83 oy oranı ile kazandı." dedi.

"'ANKETLER BİZİ YANILTTI' İTİRAFI"

Seçim gecesi parti genel merkezlerini gezip gözlemlerde bulunmaya özen gösterdiğini belirten Selvi, 1 Kasım seçimlerinin olduğu gece CHP’nin seçim merkezini ziyaret ettiğini, büyük bir moral bozukluğunun hakim olduğunu, oysa yüzde 25.31 oy alan CHP'nin klasik oy oranını koruduğunu ve bir hezimet yaşamadığını vurguladı.

Selvi, seçim kampanyasının koordinatörüne moral bozukluğunun nedenini sorduğunu ve karşılığında "Biz yüzde 35 bekliyorduk. En azından yüzde 30'un üstüne çok rahat çıkarız diyorduk. Ama yüzde 25’te kalınca şoka uğradık" yanıtını aldığını aktardı. O sırada seçimden 15 gün önce tarih atıp cüzdanında sakladığı anket sonuçlarını çıkarıp uzattığını belirten Selvi, buna yanıt olarak da "Bu oranlar seçim sonuçlarını doğruluyor. Bize gelen anketlerde yüzde 30’un altına hiç düşmemiştik. Anketler bizi yanılttı" dendiğini belirtti.

İKTİDAR, MUHALEFET VE ANKET PARTİLERİ

En son yayımlanan Optimar anketinde İYİ Parti'nin oy oranının tartışma konusu olduğunu hatırlatan Selvi, "Optimar’ın başkanı Hilmi Daşdemir’e sorduğumda tespitlerinin o yönde olacağını, sapmalar olsa dahi bir kasıtlarının bulunmadığını söyledi. İYİ Parti’yi bir yükseliş eğiliminde görüyorum. Ankette İYİ Parti’nin daha çok millet ittifakından oy aldığı, CHP’den İYİ Parti’ye kaymaların yaşandığı görülüyor.

Ama bu yükseliş eğilimi İYİ Parti’yi şımartmamalı. Dahası aşırı özgüven patlamasıyla iletişim kazaları yaşatmamalı. Tekrar başa dönecek olursak, 2023 seçimlerine 2 yıl kala anketler üzerinden bir algı operasyonu yaşanıyor. Bu ülkede bir iktidar partisi var, muhalefet partileri var. Artık bir de anket partileri oluştu." şeklinde yazdı.

YENİ PARTİLERİN ANKETLERDEKİ DURUMU

Selvi, "Madem anketlerden söz açıldı, bu kez Optimar’ın yeni kurulan ya da kurulacak olan partilerle ilgili araştırmasının sonuçlarını paylaşayım" diyen Selvi, yeni partilerin oy oranlarını şöyle ifade etti:

"Muharrem İnce, Memleket Partisi’ni kurarak yola çıktı. Optimar, 'Muharrem İnce’nin kuracağı partiye oy verir misiniz?' diye sormuş.

Ankete katılanların yüzde 68.1’i 'Hayır' diyor. Yüzde 14’ü ise fikrinin olmadığını belirtiyor. Ama yüzde 17.9’u 'Oy verebilirim' diyor. Muharrem İnce’nin partisinin kuruluşta daha büyük bir dalga meydana getirmesini bekliyordum. Ama yine de ikna edebilirlerse kendilerine oy verebileceğini söyleyen önemli bir kitle mevcut.

ÜMİT ÖZDAĞ

Ümit Özdağ’ın milliyetçi partisi de kuruluş için gün sayıyor. Ümit Özdağ’a ilgi daha önce düşüktü. Ümit Özdağ’ı bir süredir yayınlarda daha sertleşmiş olarak görüyorum. Belki bunun etkisi vardır. 'Ümit Özdağ’a oy verebilirim' diyenlerin oranı yüzde 8.3’e yükselmiş. 'Oy vermem' diyenlerin oranı yüzde 70.2 olurken, 'Fikrim yok' diyenler yüzde 21.5 çıkıyor. Ümit Özdağ’ın çok çalışması lazım.

MUSTAFA SARIGÜL

Mustafa Sarıgül’ün partisiyle ilgili oy oranlarını vermezsek eksik olur. Sarıgül’ün değişim partisinin oy oranı beni şaşırttı. Optimar’ın anketinde Türkiye Değişim Partisi kararsızlar dağıtıldığında yüzde 1 çıkıyor."