Abdulkadir Selvi'den bomba gibi iddia: Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığından vazgeçti, başbakan olmayı hedefliyor!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı "Muhalefetin sistem önerisi" başlıklı yazısında, CHP ve İYİ Parti’nin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisini netleştireceğini belirterek, “Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediği söyleniyor” iddiasında bulundu.

"ABDULLAH GÜL PEK GÜNDEME GETİRİLMİYOR"

2023 seçimlerinin en önemli sorusunun Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayacağı ismin kim olduğunu belirten Selvi yazısının ilgili bölümünde, "Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener isimleri konuşulurken, Abdullah Gül ismi şu sıralarda pek gündeme getirilmiyor.

Ha, bir de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu var. Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmelerinde Cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde bir sinyal verdi ama hemen ardından, millet ittifakı ortakları olarak belirleyeceklerini söyledi. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olmak yerine başbakan olmayı hedeflediği söyleniyor.

"KURULUŞ KOLAYLAŞTIRILIP YIKILIŞ ZORLAŞTIRILIYOR"

CHP’nin önerisi kısmen 'Meclis hükümeti' modelini çağrıştırıyor. CHP, Almanya, İspanya ve Belçika’daki, 'yapıcı/kurucu güvensizlik' modelini esas alıyor.

Hükümet kuruluşu kolaylaştırılırken, hükümetin yıkılması zorlaştırılıyor. Siyasi istikrarsızlığa neden olmamak için meclis, başbakan üzerinde uzlaştığı takdirde hükümet düşürülebiliyor.

İYİ Parti’nin modelinde de hükümetin Meclis içinden çıkması, başbakan ve bakanların parlamentoya karşı sorumlu olması hükmü getiriliyor. Hükümet hakkında güven oylaması, bakanlar için de gensoru müessesesi öneriliyor" ifadelerine yer verdi.