Abdulkadir Selvi'den çarpıcı iddia! CHP fena karışmış: Cumhurbaşkanı Erdoğan için skandal sözler kullanan Özgür Özel istifa ettikten sonra ikna edilmiş

Gezi Parkı davasında kararın açıklanması sonrası İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel," Hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Tek adamın gönlü yapıldı. Buradan söz veriyoruz; bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız. Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun” ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ADI ÖZGÜR AMA SOYADI ÇOK GARİP OLAN ZAT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı açıklamada Özgür Özel için şunları demişti:

"Tabii bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama en azından manevi tazminat noktasındaki başındaki ağababası nasıl Man Adası olaylarından bedel ödediyse, aynı durum şimdi bunun için de avukatlarımız davalarını açıyorlar.

Bunlarla aynı şekilde hareket eden ağzı bozuk tipler kimse avukatlarımız davalarını açacaklar. Bunların içerisinde dokunulmazlığı olanlar var olmayanlar var. Olmayanlar için cezai davalar açılabilir. Avukatlarımız çalışmasını yapıyorlar.

Adı Özgür ama soyadı çok garip olan zatla ilgili olan şu anda avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanına hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Aynı şeyi, avukatlarımız davaları açacaklar."

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları Özgür Özel hakkında 250 bin TL’lik tazminat davası açtı.

İSTİFA ETTİKTEN SONRA İKNA EDİLDİ

Söz konusu olayın ardından yaşananları köşe yazısında anlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'li Özgür Özel'in partisinde beklenen desteği alamadığını belirterek, istifa ettiğini ancak ikna edildiğini iddia etti.

Selvi, yaşananları yazısında şu sözlerle anlattı:

" Özgür Özel partisinden de beklediği desteği bulamadı. Hatta istifa ettiği ama daha sonra ikna edildiği söylendi. Kulislerde Özgür Özel’in sağ partiler kadar ilgi görememekten şikâyetçi olduğu konuşuldu. Orasını bilemem ama Özgür Özel yalnız değil. CHP’de belli bir karşılığı olan bir siyasetçi. İsmi muhtemel genel başkan adayları arasında geçiyor. Daha da önemlisi CHP içinde bir kesim Özgür Özel’le aynı düşünceleri paylaşıyor. Yalnız bırakıldıklarını ve sağ partilere daha çok değer verildiğini düşünüyorlar."

