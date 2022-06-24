Abdulkadir Selvi'den çarpıcı iddia! Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını açıklayacağı tarih belli oldu!

Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu her fırsatta dile getirse de muhalefet kanadı, henüz bir aday açıklamadı. Özellikle birçok ismin adaylığı gündemdeki yerini korurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmak için elinden geleni yapıyor.

Bu durumu kaleme aldığı köşe yazısında anlatan Hürriyet Yazarı Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP içindeki engelleri büyük ölçüde aştığını ifade ederek," Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı geriletti." dedi.

"BİR EL, KILIÇDAROĞLU'NUN RAKİPLERİNİ DENKLEM DIŞINA İTTİ"

Selvi, HDP'nin Mansur Yavaş ve Meral Akşener'i istemediğini açıklamasının Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirdiğini belirterek," Bir el devreye girdi, Kılıçdaroğlu’nun rakiplerini tek tek denklem dışına itti." diye yazdı.

CUMHURBAŞKANLIĞINI AÇIKLAYACAKTI, ERTELEDİ

Kılıçdaroğlu'nun 6 liderin buluştuğu 3 Temmuz'da Meral Akşener'in ev sahipliğinde yapacağı toplantıda adaylığını açıklamayı planladığını öne süren Selvi," Ama bu kararını erteledi. Çünkü beklediği desteği henüz alamadı. Kimden destek bekliyordu? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu’nu kastetmiyorum. Kılıçdaroğlu için Akşener’in desteği belirleyici olacak. O nedenle öncelikle Akşener’in desteğini sağlamaya çalışıyor. Akşener tamam dedikten sonra diğer liderlerin de kendisini destekleyeceğini düşünüyor." ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İN DESTEĞİNİ ALMAK İSTEDİĞİ KONUŞULUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun Akşener'den beklediği sinyali alamadığı için Kurban Bayramı'ndan önce adaylığını ilan etmekten vazgeçtiğini öne süren Selvi," Bir sonraki toplantıya Temel Karamollaoğlu ev sahipliği yapacak. Ondan sonra 6 lider nasıl bir çalışma takvimi oluşturacaklar belli değil. O nedenle Karamollaoğlu’nun yemeğine kadar Akşener’in desteğini almak istediği konuşuluyor." dedi.

"KILIÇDAROĞLU’NUN KADERİ AKŞENER’İN ELİNDE"

Selvi yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Akşener destek verirse Kılıçdaroğlu’nun eylül ayında cumhurbaşkanı adaylığını ilan edeceği söyleniyor. Ama Akşener’den beklediği desteği alamazsa seçim takviminin işleyeceği zamanı bekleyeceği ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı Akşener’e endekslenmiş durumda. Ama Meral Akşener şimdiye kadar en ufak bir renk vermedi. Elini kapalı tutuyor. Kartlarını ustaca oynuyor. Kılıçdaroğlu’nun kaderi Akşener’in elinde."

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