Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmek istemediği bakanlar hakkında aldığı kararı açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar! 1

Türkiye 2023 yılında yapılacak seçimlerin maratonuna girmeye başlarken siyaset kulisleri de hareketlendi. AK Parti seçimlere sıkı bir şeklide hazırlanırken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi bakanlar hakkındaki düşüncelerini köşe yazısına taşıdı.

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