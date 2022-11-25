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Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmek istemediği bakanlar hakkında aldığı kararı açıkladı.
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