Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken sözler:" CHP ile ittifak Karamollaoğlu’nu bozmuş, varsa Erdoğan muhalefeti, yoksa Erdoğan düşmanlığı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Saadet Partisi Genel Temel Karamollaoğlu'na kaleme aldığı köşe yazısında yüklendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken sözler:" CHP ile ittifak Karamollaoğlu’nu bozmuş, varsa Erdoğan muhalefeti, yoksa Erdoğan düşmanlığı"

Saadet Partisinin 8. Olağan Büyük Kongresi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün yapıldı. Genel Başkanlık seçiminde tüm delegelerin oylarını alan Temel Karamollaoğlu üçüncü kez üst üste partisinin genel başkanı oldu.

Karamollaoğlu'nun kongrede yaptığı konuşma kullandığı ifadeler Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin gündemindeydi. Selvi kaleme aldığı köşe yazısında, kongreyi değerlendirerek, "Saadet Partisi’nin kongresini TV5’ten izledim. Nezih bir ortam vardı. Ama Milli Görüş’ün heyecanı yoktu. Milli Görüş’ün rengi yoktu. Temel Karamollaoğlu’nu mu dinledim yoksa Kılıçdaroğlu’nu mu, ayırt edemedim. Dil aynı dil, üslup aynı üsluptu" dedi.

Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken sözler: CHP ile ittifak Karamollaoğlu’nu bozmuş, varsa Erdoğan muhalefeti, yoksa Erdoğan düşmanlığı

"TEMEL KARAMOLLAOĞLU BUNU BİLMEZ Mİ?"

Selvi yazısına şöyle devam etti:

"Karamollaoğlu konuşmasına cezaevlerindeki on binlerden, KHK ile atılanlardan söz ederek başladı. Ama onların 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunan FETÖ’cüler olduğundan söz etmedi.

DARBE MAĞDURUYDU

Oysa darbelerin en mağdurlarından biri Erbakan’dı. Erbakan’ın partisinin liderinin 15 Temmuz’a değil, FETÖ’cü darbecilere sahip çıkması tuhaf değil miydi?

12 Mart oldu, Erbakan’ın Milli Nizam Partisi kapatıldı. 12 Eylül oldu, Erbakan’ın Milli Selamet Partisi kapatıldı. Kendisi hapse atıldı. 28 Şubat oldu, Erbakan’ın Refah Partisi kapatıldı. Erbakan başbakanlıktan indirildi. Fazilet Partisi’nin kapısına kilit vuruldu.

Muhalefetin görevi elbette ki iktidarı eleştirmektir. Ama Erbakan’ın bir ilkesi vardır. “Hayra motor, şerre fren olacağız” diye. Temel Karamollaoğlu bunu bilmez mi?"

Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken sözler: CHP ile ittifak Karamollaoğlu’nu bozmuş, varsa Erdoğan muhalefeti, yoksa Erdoğan düşmanlığı

"BİR CÜMLE OLSA TOGG’A DEĞİNMESİ BEKLENMEZ MİYDİ?"

Milli otomobil TOGG'un 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Bursa'nın Gemlik ilçesinde açılan tesiste banttan indiğini anımsatan Selvi, Karamollaoğlu'nun TOGG hakkına ifade kullanmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

"Bir gün önce Erbakan’ın rüyası olan yerli ve milli otomobilimiz TOGG üretim bandından inmiş, 61 yıl önce Devrim otomobiliyle başlayan yolculuk 29 Ekim 2022 tarihinde TOGG’la taçlandırılmış.

Temel Hoca’nın en azından bir cümle olsa TOGG’a değinmesi beklenmez miydi?

CHP ile ittifak Temel Karamollaoğlu’nu bozmuş. Varsa Erdoğan muhalefeti, yoksa Erdoğan düşmanlığı."

Abdulkadir Selvi'den dikkat çeken sözler: CHP ile ittifak Karamollaoğlu’nu bozmuş, varsa Erdoğan muhalefeti, yoksa Erdoğan düşmanlığı

"ALLAH AŞKINA NEDİR BU ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI?"

Selvi yazısını şu sözlerle sonlandırdı:

"Allah aşkına Erdoğan size ne yaptı?

Erbakan’ın hedefi olan Ayasofya’yı açtığı için mi Erdoğan’a düşmansınız?

Erbakan’ın vaat ettiği Taksim Camisi’ni yaptığı için mi Erdoğan’a karşısınız?

Erbakan’ın mücadelesi olan başörtüsü sorununu çözdüğü için mi Erdoğan’dan nefret ediyorsunuz?

Okullara Kuran-ı Kerim dersi, peygamberimizin hayatı dersleri koyduğu için mi Erdoğan’a karşısınız?

İlk yerli ve milli otomobil TOGG’u üretmeyi başardığı için mi Erdoğan’a karşı bayrak açtınız?

HAPİSTEN KURTARDIĞI İÇİN Mİ?

Erbakan’ı hapisten kurtardığı için mi Erdoğan’ı tasfiye etmek istiyorsunuz? Erbakan’ı hapisten kurtaran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğu için mi Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı seçtirmek istiyorsunuz? Allah aşkına nedir bu Erdoğan düşmanlığı?"

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