Abdulkadir Selvi'den Ekrem İmamoğlu için olay sözler: "Tanımakta zorlanıyorum. Bu ne kibir böyle?

Belediyecilikten çok yaptığı zamlar ve polemiklerle adından söz ettiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son olarak Halk TV canlı yayına katıldı. Programda kullandığı ifadelerle izleyenleri şaşkına çeviren İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu hakkında çirkin ifadeler kullanmış, Bakan Karaismailoğlu, İmamoğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açmıştı.

"MEMLEKET SANKİ İMAMOĞLU’NUN KARŞISINDA YAKASINI İLİKLEYİP ESAS DURUŞA GEÇECEK"

Programda İmamoğlu'nun kullandığı sözleri kaleme aldığı köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi şu ifadeleri kullandı:

"Bir süredir Ekrem İmamoğlu’nu tanımakta zorlanıyorum. “Bu Ekrem İmamoğlu olamaz” dediğim anlar oluyor. Halk TV’de Ulaştırma Bakanı’na yönelik hakaretlerini duyunca önce kulaklarıma inanmadım.

'Atatürk Havalimanı kapanacak' dediği için Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu hedef almış.

“Bu tür lafları ederek koltuğunda gerile gerile konuşma. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu var. Önce önünü ilikleyeceksin. Çünkü 16 milyon insan seçti. Öyle konuşacaksın...” diyor.

Bu ne kibir böyle? Memleket sanki İmamoğlu’nun karşısında yakasını ilikleyip esas duruşa geçecek..."

"İMAMOĞLU İMAJINI YERLE BİR EDİYOR"

Ekrem İmamoğlu'nun üslubunu eleştiren Selvi, söz konusu üslubla seçimi kazanmadığını, kucaklayıcı bir dil kullandığını anımsatarak," Ekrem İmamoğlu bu üslubu kullandığı için seçim kazanmadı. Tam aksine, kucaklayıcı bir dil kullandığı için muhafazakârların da seküler seçmenin de Kürtlerin de Karadenizlilerin de milliyetçilerin de liberallerin de oylarını almayı başarmıştı. Şimdi kendi eliyle kendi farklılıklarını yok ediyor. İmamoğlu imajını yerle bir ediyor. Kendi heykelini yıkan adam misali." diye yazdı.

İMAMOĞLU'NUN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU İÇİN KULLANDIĞI HADSİZ SÖZLER

İmamoğlu'nun seviyesinin yerlerde olduğunu belirten Selvi, Ulaştırma Bakanı için kullandığı," Bu da zavallı bir arkadaş” diyor. “Hayatında bekçi kulübesi dikmemiş arkadaş” ifadelerini anımsatan Selvi şunları kaydetti:

"Doğru, Adil Karaismailoğlu bekçi kulübesi dikmemiş ama Çanakkale Köprüsü’nü açmış, Kömürhan Köprüsü’nü hizmete sokmuş, Bursa-Bandırma Hızlı Tren Hattı’nın ihalesini yapmış, Tokat Havaalanı’nı açmış, uzaya Türksat 5-a uydusunu göndermiş. İmamoğlu haklı. Sadece bunları alt alta topladım, bir bekçi kulübesi etmedi."

"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSUNDAKİ GELİŞMELER ONU BU KADAR HIRÇINLAŞTIRDI"

Selvi şunları yazdı:

"Herhalde cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki gelişmeler onu bu kadar hırçınlaştırdı. Tüm hedefi cumhurbaşkanı adayı olmaktı. Ama hesabı bozuldu. Ekrem Bey, Ulaştırma Bakanı’na değil, Kılıçdaroğlu’na kızacaksın. Senin önünü kesen Kılıçdaroğlu."

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