Abdulkadir Selvi'den Ekrem İmamoğlu yazısı: CHP, Ekrem İmamoğlu'nun halka buluşmasından rahatsız oldu, Diyarbakır buluşması iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Ekim Cuma günü Elazığ'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Diyarbakır'a geçmişti. İmamoğlu'nun Diyarbakır'da halka buluşacağı duyurulmuş, ancak bu program yapılmamıştı. Programın yapılmamasını köşe yazısında değerlendiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun halka buluşmasının CHP Genel Merkezi'nde de rahatsızlık yarattığını kaydetti.

Selvi yazısının ilgili kısmında İmamoğlu'nun Diyarbakır'daki halkla buluşmasının iptal edilmesine ilişkin olarak şunları yazdı:

"İmamoğlu’nun Diyarbakır gezisi belli olduğunda CHP Diyarbakır İl Başkanlığı saat 15.00’te Dağkapı Meydanı’nda halk buluşması planlamıştı. Sonra apar topar bu duyuru kaldırıldı. “İmamoğlu’nun başka bir şehirdeki programının gecikmesi nedeniyle iptal edildiği“ ilan edildi. Ama henüz İmamoğlu’nun Elazığ programı başlamamıştı ki sarkma olsun. Zaten Ekrem İmamoğlu, planlanandan 2-3 saat önce Diyarbakır’a ulaştı. İş dünyası ile buluşma programı hazırlanarak, o boşluk telafi edildi. Çünkü İmamoğlu’nun halkla buluşması programı ortaya çıktığı andan itibaren CHP Genel Merkezi’nin rahatsız olduğu konuşulmaya başlandı. Siyasette 40 kişi var, 40’ı da birbirini bilir.

"GENEL MERKEZ BU KEZ MÜDAHALA ETTİ"

İmamoğlu’nun daha önceki ziyaretlerinde de cumhurbaşkanı adayı havasında halk buluşmalarının planlanması, CHP Genel Merkezi’ni rahatsız ediyordu. Ama ilk kez bir şey oldu. Genel Merkez bu kez müdahale etti. İmamoğlu’nun halk buluşması iptal edilmek zorunda kalındı. CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’nı arayarak İmamoğlu’nun halk buluşmasının iptali talimatını verdiği söylenen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u aradım. “Öyle bir şey yok. Ben kimseye talimat vermedim” dedi. Bence Seyit Torun’dan başka isimlere odaklanmakta fayda var."

İMAMOĞLU'NUN DİYARBAKIR ZİYARETİ

Öte yandan Eşi Dilek İmamoğlu ile kara yoluyla Elazığ'dan Diyarbakır'a gelen İmamoğlu, merkez Sur ilçesinde Hz. Süleyman Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra otele geçen İmamoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasınca sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.