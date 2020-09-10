Abdulkadir Selvi'den flaş Selahattin Demirtaş iddiası!

Siyaset kulislerine yakınlığı ile bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Koronavirüse yakalanan eski Başbakan ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın sağlık durumunu anlatan Selvi, Selahattin Demirtaş'ın adının dillendirilmesine ilişkin olarak ise dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Abdulkadir Selvi, köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün çevresinde yer alan bir grup, Selahattin Demirtaş’ın siyasi denkleme girmesi için bir çaba içine girdi. Bunda Ali Babacan’ın partisinin tutmamasının etkisi var mı bilmiyorum ama yeni plan şu: Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olmasını önlemek. Böylece muhalefet bloku olarak Erdoğan’ın karşısına tek aday çıkarmak.

Demirtaş’ı parlatmaya çalışıyorlar onu anlıyorum da bunu milliyetçi Meral Akşener üzerinden niye yapıyorlar onu anlamış değilim."

BİNALİ YILDIRIM VE EŞİNİN SON DURUMU

Koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşinin son durumu hakkında da yazısında bilgi veren Selvi," Binali Yıldırım ile eşi Semiha Hanım’ın ilaç tedavisi de dün itibarıyla tamamlanmış. Semiha Hanım ilk gün halsizlik yaşayıp ateşlenmiş. Binali Bey daha hafif atlatmış. Şimdi ilaç tedavileri tamamlanmış ama karantina süreci devam edecek. Bu sırada en çok torunları özlemişler. " ifadelerine yer verdi.