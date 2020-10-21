Abdulkadir Selvi'den flaş yazı! Akşener, Buğra Kavuncu için Fidan ve Akar'ı aramış

İYİ Parti'nin karışmasına neden olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi üzerine tartışmalar sürerken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Ümit Özdağ'ın Kavuncu'nun FETÖ üyesi olduğunu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e söylediğini ifade eden Selvi, Akşener'in MİT müsteşarı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı arayarak durumu sorduğunu yazdı.

Selvi bugünkü köşe yazısında," Ümit Özdağ, FETÖ’cülükle suçladığı Buğra Kavuncu’nun İYİ Parti’ye geliş sürecinde Meral Akşener’i “Bu FETÖ’cü” diye uyardığını anlattı. Bunun üzerine Akşener’in “İki devlet görevlisiyle görüştüğünü, devlet görevlilerinin Buğra’yla ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylediklerini” aktardı. Bu görüşme doğru. İYİ Parti kaynakları, Ümit Özdağ’ın “Çok yüksek” dediği iki devlet görevlisinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan olduğunu söylediler. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle benim Akar ve Fidan’a sorma imkânım olmadı." ifadelerine yer verdi.

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a HDP tepkisi: Çok büyük bir yalandır

Özdağ ve Akşener arasındaki diyaloga ilişkin olarak Selvi şunları yazdı:

"Ümit Özdağ, Meral Akşener’e gidip Buğra Kavuncu hakkında, “Bu FETÖ’cü. Hem dayısı hem kendisi FETÖ’cü” diyor. Akşener, “Nereden öğrendin FETÖ’cü olduğunu” diye soruyor. Özdağ, “Hem MİT’ten, hem Genelkurmay’dan öğrendim” diye yanıt veriyor. Akşener bunun üzerine partiye kayıtlı sabit telefon hattından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaşıyor. Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna dair bir bilgi olup olmadığını soruyor. Akşener bir ya da en fazla iki gün sonra Ümit Özdağ’ı davet ediyor. “İki tarafa da sordum. ‘Hayır. Bizde böyle bir kayıt yok’ dediler” diyor. Özdağ, canı sıkkın bir şekilde, “Ha öyle mi, memnun oldum” deyip görüşmeden ayrılıyor. Ama belli ki ikna olmamış."

AK Partili Bülent Turan'ın İYİ Parti hakkında sözleri gündem oldu

Tamer Akkal: İYİ Parti farklı güçler tarafından destekleniyor