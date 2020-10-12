Abdulkadir Selvi'den gündem yaratan yazı! Türkiye'de erken seçim olur mu?

Siyaset kulislerine yakınlığı ile bilinen Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, erken seçim ve seçim barajı tartışmalarına ilişkin olarak bir köşe yazısı kaleme aldı. Selvi, AK Parti ve MHP'nin Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nı değiştirmek için ayrı ayrı çalışmalar yaptığını kaydetti. Selvi, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak, "Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde de erken seçimin gündeme getirilmesine tepki gösteriyordu. Ama birde baktık ki seçim kararı alınmış." sözleriyle erken seçime açık kapı bıraktı.

Selvi köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Çünkü Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nı değiştirmek için AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yapıyor. Sonra bunlar bir heyet tarafından ortak bir teklife dönüştürülecek.

Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi üzerinde duruluyor. Yüzde 7 seçeneği daha güçlü görünüyor. Ama bir de ittifakları etkileyecek bir düzenleme üzerinde duruluyor. Yüzde 1 alan partilerin dahi Meclis’te temsil edilmesiyle ilgili bir formülden söz ediyorum.

Seçim yasasındaki değişikliklerin 2021 yılında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu aynı zamanda 2022 yılında da seçim olmayacağı anlamına geliyor. Neden mi? Çünkü Anayasa’nın 67. maddesine göre, “Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” deniliyor da ondan. Ama partiler toplanır, bir defalığına bu maddeyi değiştirirse, o zaman hem seçim yasası değişir, hem de o yasayla seçimlere gidilebilir.

ERKEN SEÇİM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin zamanında yapılmasından yana. Bahçeli de o yönde irade beyanında bulundu. Ülkeyi seçime götürecek olan iki lider olduğu için beyanları önemli. Ancak Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde de erken seçimin gündeme getirilmesine tepki gösteriyordu. Ama birde baktık ki seçim kararı alınmış."

