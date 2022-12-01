Abdulkadir Selvi'den Meral Akşener yorumu! "Cumhurbaşkanı adaylığı sinyali"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısına, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün grup toplantısında kullanmış olduğu "Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız?" ifadelerini taşıdı. Selvi, Akşener'in çıkışının kulislerde "Cumhurbaşkanı adaylığı sinyali" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

"AKŞENER OLMAZSA MANSUR YAVAŞ OLSUN LOBİSİ GÜÇLÜ"

Selvi, İyi Parti'deki adaylık konusundaki eğilim hakkında şunları yazdı:

"'Meral Akşener cumhurbaşkanı adayı olsun eğilimi' güçlü. Akşener son açıklamasıyla bu yönde bir sinyal verdi. Çünkü 6’lı masada artık ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda kaçamayacağını gördü. Akşener, 6’lı masa toplantısı öncesinde partisine adaylık mesajını verdi.

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İYİ Parti’de Akşener olmazsa Mansur Yavaş olsun lobisi güçlü. Koray Aydın, Yavuz Ağıralioğlu ve Buğra Kavuncu gibi ülkücü kökenli isimler, Mansur Yavaş’ın adaylığını destekliyor."

Selvi ayrıca yazısında "Akşener’in adaylık çıkışı ile ortak aday ihtimali gerilirken, çoklu aday seçeneği güç kazandı" ifadelerine yer verdi.