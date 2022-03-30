Abdulkadir Selvi'den olay yazı: Erdoğan’ın elinden tutarak başbakan yaptığı Davutoğlu, bakan yaptığı Ali Babacan, Erdoğan’ı devirmek için işbirliği yapabiliyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı köşe yazısında muhalefet partilerindeki siyasi görüşmeleri ve son durumu anlattı.

Selvi, CHP'nin en önemli önceliğinin 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına ortak bir cumhurbaşkanı adayı ile çıkmak olduğunu, söz konusu adayın mümkün olursa Kemal Kılıçdaroğlu olması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

SEÇİM YASASI, CHP VE İYİ PARTİ'Yİ RAHATLATTI

CHP, İYİ Parti, Saadet, Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin ortak aday fikrinin kabul ettiğinin söylendiğini dile getiren Selvi," 6 liderin buluşmasında ilk tur seçimlere ortak adayla girilmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış. Bu CHP’nin isteğiydi. Ama milletvekili listeleri konusunda henüz verilmiş bir karar yok. Oysa yeni Seçim Yasası’yla birlikte bu konu küçük partiler açısından hayati derecede önemli. Belli ki CHP ve İYİ Parti, milletvekili listeleri konusunu küçük partilerin başında demoklesin kılıcı gibi tutmayı tercih ettiler." ifadelerini kullandı.

"6 LİDERİN, ORTAK CUMHURBAŞKANI ADAYI KONUSUNDA UZLAŞMAYA VARMASI KILIÇDAROĞLU’NU RAHATLATMIŞ DURUMDA"

Yeni Seçim Yasası’ndan önce küçük partiler avantajlı konumda olduğunun altını çizen Selvi, bu partilerin yeni seçim yasasıyla birlikte avantajlarını kaybettiğini kaydeden Selvi şöyle yazdı:

"Varlık ya da yokluk durumu ile karşı karşıya kaldılar. Bu durum Kılıçdaroğlu ve Akşener’in elini güçlendirdi. Öyle ki komisyondaki görüşmeler sırasında CHP bu yönde önerge dahi vermedi.

6 liderin, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşmaya varması Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmış durumda. Ama bir de HDP faktörü var. Kılıçdaroğlu bir yandan da HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan, ortak cumhurbaşkanı adayını desteklemesi için çaba gösteriyor.

Çünkü 6 lider ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda mutabakata varırken, ilk tura ortak adayla girilmesi konusunda da mutabakata vardı."

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMESİ İSTENİYOR

HDP'nin 6'lı ittifakta yer almasının istenmediğine dikkat çeken Selvi," HDP’den tek istenen cumhurbaşkanı adayı çıkarmayıp Kılıçdaroğlu’nu desteklemesi." dedi.

HDP'nin söz konusu öneriye kapalı olmadığını ifade eden Selvi," HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, ilkeler konusunda anlaşmaya varıldığı takdirde ortak cumhurbaşkanı adayına destek verebileceklerini aylar önceden deklare ettiler." diye yazdı.

"DEMİRTAŞ HDP İLE TÜRK SOLUNUN BİRLİKTELİĞİNİ DİZAYN EDİYOR"

CHP'nin Selahattin Demirtaş ile görüşme içerisinde olduğunu kaydeden Selvi," Demirtaş iki seçimde de HDP’nin cumhurbaşkanı adayıydı. Terör propagandasından dolayı aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı için cumhurbaşkanı adayı olamıyor. Ama Selahattin Demirtaş, cezaevinden HDP’yi yönetiyor. HDP ile Türk solunun yürüttüğü ittifak görüşmelerinin akıl hocalığını yapıyor. HDP ile Türk solunun birlikteliğini dizayn ediyor." ifadelerini kullandı.

CHP'LİLERİN DEMİRTAŞ ZİYARETLERİ, HDP'LİLERİ DE GEÇTİ

CHP'nin Selahattin Demirtaş'ın gücünün farkında olduğunu bu nedenle Demiraş'ı ziyaret eden CHP'li vekillerin sayısının HDP'lilerin üç katına ulaştığını belirten Selvi, bu ziyaretler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın ziyaretinin oldukça önemli olduğunu kaydetti.

Salıcı'nın Kılıçdaroğlu'nun en önemli kurmaylarından biri olduğuna dikkat çeken Selvi, Salıcı'nın Demirtaş ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

"Salıcı, Kılıçdaroğlu’nun en önemli kurmaylarından. Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak için ilk olarak yola çıkanlardan birisi. Ayrıca örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olarak Doğu masasını oluşturup CHP’yi Kürtlerle barıştırma çalışmalarını başlattı. Bunda da kısmen başarılı olduğu söylenebilir. Daha önce Sivas’ın doğusuna geçmeyen Kılıçdaroğlu şimdi Diyarbakır ve Urfa’dan çıkmıyor. CHP’nin bölgede oylarında bir kıpırdanma hissediliyor.

10 Aralık Hareketi’nden gelme olduğu için Oğuz Kaan Salıcı’nın bir özelliği de solun diğer renkleriyle de ilişkisinin olması.

Oğuz Kaan Salıcı 23 Şubat günü Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmiş. 2023 seçimlerini konuşmuşlar. Demirtaş, Eşber Yağmurdereli gibi Türk solunun önde gelen isimlerine milletvekili listelerinde yer verilmesini önermiş. Ama asıl cumhurbaşkanı adaylığı konusu müzakere edilmiş."

"BU ERDOĞAN NEYMİŞ BÖYLE"

Selvi, muhalefettin cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirebilmek için ittifak yaptığını belirterek şöyle yazdı:

"Demirtaş ile Salıcı, Erdoğan’ı tasfiye edebilmek için ortak cumhurbaşkanı adaylığı konusunu görüşmüşler. Edindiğim izlenim, tarafların birbirine uzak olmadığı yönünde.

Bu Erdoğan neymiş böyle.

CHP ile Saadet, Türk milliyetçisi İYİ Parti ile PKK’nın uzantısı olan HDP, Erdoğan’ın elinden tutarak başbakan yaptığı Davutoğlu, bakan yaptığı Ali Babacan, Erdoğan’ı devirmek için işbirliği yapabiliyorlar."

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