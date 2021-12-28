Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray ile Denizlispor karşılaştı. Denizlispor'un kalecisi Abdülkadir Sünger, maçta harikalar yarattı. Bu kapsamda Abdülkadir Sünger kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Denizlispor kalecisi Abdülkadir Sünger hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

ABDÜLKADİR SÜNGER KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Abdülkadir Sünger 24 Mayıs 2000 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi.

Abdülkadir Sünger, Denizlispor'da kaleci olarak oynayan profesyonel futbolcudur.

DENİZLİSPOR KALECİSİ ABDÜLKADİR SÜNGER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Abdülkadir Sünger 2012–2016 yılları arasında Sarayköy 1926'da, 2016'dan bu yana da Denizlispor'da oynamaktadır.