Abdulkadir Tasdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkadir Tasdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkadir Tasdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulkadir Tasdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulkadir Tasdemir 23 Ocak 1998 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdülkadir Taşdemir şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulkadir Tasdemir Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Abdulkadir Tasdemir, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuşadasıspor futbol takımında oynamaktadır. Kuşadasıspor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulkadir Tasdemir'nin Kuşadasıspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulkadir Tasdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abdulkadirtasdemir1/

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Abdulkadir Tasdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulkadir Tasdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulkadir Tasdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulkadir Tasdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Menemen Bld U19

19 Şubat 2016 yılında Helvacı GSK

22 Eylül 2016 yılında Aliağa FK

12 Ekim 2018 yılında Helvacı GSK

16 Ocak 2019 yılında Menemen Belediye

5 Ekim 2020 yılında Manisaspor

24 Mayıs 2021 yılında Kulüpsüz

22 Ekim 2021 yılında Alaçatıspor

7 Eylül 2022 yılında Kuşadasıspor

Abdulkadir Tasdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulkadir Tasdemir şuan Kuşadasıspor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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