Abdulkareem Mumuni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkareem Mumuni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkareem Mumuni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulkareem Mumuni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulkareem Mumuni {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulkareem Mumuni Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulkareem Mumuni'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulkareem Mumuni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulkareem Mumuni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulkareem Mumuni şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.