Abdulkerim Canli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkerim Canli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkerim Canli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulkerim Canli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulkerim Canli 2 Mart 1998 tarihinde Erzurum şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Abdulkerim Canlı şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulkerim Canli Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulkerim Canli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belediye Derince Spor futbol takımında oynamaktadır. Belediye Derince Spor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdulkerim Canli'nin Belediye Derince Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulkerim Canli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kerimcanli6/

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Abdulkerim Canli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulkerim Canli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdulkerim Canli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulkerim Canli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2017 yılında Alemdağ Spor

2 Şubat 2018 yılında Esk. Kurtuluş

21 Eylül 2018 yılında Kavaklıspor

20 Eylül 2019 yılında K. Göremespor

13 Ocak 2020 yılında Atlas Spor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında Tarsus İY

30 Ağu 2021 yılında Mardin 1969

1 Temmuz 2022 yılında Bulvarspor

13 Ocak 2023 yılında Bld Derince

Abdulkerim Canli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulkerim Canli şuan Belediye Derince Spor takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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