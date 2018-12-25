Abdülkerim Durmaz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDÜLKERİM DURMAZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 13.Eylül.1960

Abdülkerim Durmaz kaç yaşında : 58

Kilo & Boy :

Burcu : Başak

Meslek : Futbolcu, Yorum Ve TV Yıldızı, Teknik Direktör

Abdülkerim Durmaz doğum yeri : Karagümrük, İstanbul

ABDÜLKERİM DURMAZ BİYOGRAFİSİ

Ertem Şener’in sunduğu Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarda " Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ile beraber yorumculuk yapmaktadır.

Abdülkerim Durmaz, 13 Eylül 1960 tarihinde İstanbul, Karagümrük’de doğmuştur. Futbola çocuk yaşlarda Karagümrük altyapısında başladı.

Askerliasında İzmir’de bahriyeli olarak yaptı. Askerlik yaptığı 2 yıl boyunca Denizgücü’nün değişmez oyuncusu oldu.

A takımda ilk maçı 1978 senesinde Tarsus idmanyurdu maçı ile oldu. 1982-1983 sezonunda 2.ligdeki takımının 1.lige çıkmasına yardımcı oldu. 1.lige çıkan Karagümrük takımının en etkili ve 17 golle gol kralı futbolcusu idi.

1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye 8 milyon tl.ye transfer oldu. Sonra Ankaragücü, Sakaryaspor, Zeytinburnu, tekrar 1993-1994 sezonunda Karagümrük'e döndü, Güngören'de oynadı ve burada futbolu bıraktı. Sık sık gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle birçok maçta da takımda yerini alamadı.

80'lerde Fenerbahçe'nin en haşarı çocuğuydu. Wembley Stadı'na ayak basan ilk Türk futbolcu olabilmek için İngiltere'yle oynanan bir milli maç öncesi otobüsten atlayıp stada doğru depar atmışlığı vardır. Aynı maçta, Abdülkerim'in tutmakla (ama tutamadığı) görevli olduğu İngilizlerin genç golcüsü Lineker üç gol atarak parlamış ve sonrasında dünya futboluna mal olmuştur.

Defalarca genç milli, 1 kez ümit milli, 14 kez A milli oldu. 429 1. lig macinda 23 gol atıp, 44 sarı- 5 kırmızı kart gördü.

Abdülkerim Durmaz, futbolundan ziyade gece hayatı ve kavgalarıyla ön plandaydı. Futbolu bıraktıktan, bir ara Karagümrük semtinde bir kıraathane işletmeciliği yaptı. Sonra bir dönem TGRT'de spor yazarlığı yaptı. 1996 yılında Karagümrük'te teknik direktörlük yapmaya başladı.

1998 yılında içkiyi ve gece hayatını bıraktı, namazında niyazında biri oldu.

Abdülkerim Durmaz, evlidir. Sena adında bir kızı vardır.

Beyaz TV Spor Müdürü görevi de yapan Ertem Şener’in sunduğu Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarda "Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ile beraber yorumculuk yapmaktadır.

Abdülkerim Durmaz, 18 Kasım 2016 tarihinde vizyona giren "Adam mısın!" adlı sinema filminde “Beyaz Futbol” yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener, televizyon stüdyosundan sonra film setinde buluştu.

Abdülkerim Durmaz Altyapı Kariyeri :

1975-1978 - Fatih Karagümrük

Profesyonel Futbol Kariyeri :

1978-1984 - Fatih Karagümrük

1984-1988 - Fenerbahçe

1988-1989 - MKE Ankaragücü

1989-1992 - Sakaryaspor

1992-1993 - Zeytinburnuspor

1993-1995 - Fatih Karagümrük

1995-1996 - Güngören Belediyespor

Abdülkerim Durmaz Millî Takım Kariyeri :

1984 - Türkiye U-21

1984-1986 - Türkiye

Abdülkerim Durmaz Teknik Direktörlük Kariyeri :

1996-1997 - Fatih Karagümrük

1999-2000 - Güngören Belediyespor

2000-2001 - Eyüpspor

2001-2003 - Fatih Karagümrük

2003-2004 - Güngören Belediyespor

2005-2006 - Kasımpaşa

2006-2007 - Kahramanmaraşspor

2007-2008 - Mersin İdman Yurdu

2009-2010 - Adana Demirspor

2010-2011 - Pendikspor

2012-2013 - İstanbul Güngörenspor

Abdülkerim Durmaz Rol Aldığı Filmler :

2016 - Adam mısın! (Sinema Filmi)

Kaynak:Biyografi.info