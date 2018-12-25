Abdülkerim Durmaz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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ABDÜLKERİM DURMAZ KİMDİR?
Doğum tarihi : 13.Eylül.1960
Abdülkerim Durmaz kaç yaşında : 58
Kilo & Boy :
Burcu : Başak
Meslek : Futbolcu, Yorum Ve TV Yıldızı, Teknik Direktör
Abdülkerim Durmaz doğum yeri : Karagümrük, İstanbul
ABDÜLKERİM DURMAZ BİYOGRAFİSİ
Ertem Şener’in sunduğu Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarda " Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ile beraber yorumculuk yapmaktadır.
Abdülkerim Durmaz, 13 Eylül 1960 tarihinde İstanbul, Karagümrük’de doğmuştur. Futbola çocuk yaşlarda Karagümrük altyapısında başladı.
Askerliasında İzmir’de bahriyeli olarak yaptı. Askerlik yaptığı 2 yıl boyunca Denizgücü’nün değişmez oyuncusu oldu.
A takımda ilk maçı 1978 senesinde Tarsus idmanyurdu maçı ile oldu. 1982-1983 sezonunda 2.ligdeki takımının 1.lige çıkmasına yardımcı oldu. 1.lige çıkan Karagümrük takımının en etkili ve 17 golle gol kralı futbolcusu idi.
1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye 8 milyon tl.ye transfer oldu. Sonra Ankaragücü, Sakaryaspor, Zeytinburnu, tekrar 1993-1994 sezonunda Karagümrük'e döndü, Güngören'de oynadı ve burada futbolu bıraktı. Sık sık gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle birçok maçta da takımda yerini alamadı.
80'lerde Fenerbahçe'nin en haşarı çocuğuydu. Wembley Stadı'na ayak basan ilk Türk futbolcu olabilmek için İngiltere'yle oynanan bir milli maç öncesi otobüsten atlayıp stada doğru depar atmışlığı vardır. Aynı maçta, Abdülkerim'in tutmakla (ama tutamadığı) görevli olduğu İngilizlerin genç golcüsü Lineker üç gol atarak parlamış ve sonrasında dünya futboluna mal olmuştur.
Defalarca genç milli, 1 kez ümit milli, 14 kez A milli oldu. 429 1. lig macinda 23 gol atıp, 44 sarı- 5 kırmızı kart gördü.
Abdülkerim Durmaz, futbolundan ziyade gece hayatı ve kavgalarıyla ön plandaydı. Futbolu bıraktıktan, bir ara Karagümrük semtinde bir kıraathane işletmeciliği yaptı. Sonra bir dönem TGRT'de spor yazarlığı yaptı. 1996 yılında Karagümrük'te teknik direktörlük yapmaya başladı.
1998 yılında içkiyi ve gece hayatını bıraktı, namazında niyazında biri oldu.
Abdülkerim Durmaz, evlidir. Sena adında bir kızı vardır.
Beyaz TV Spor Müdürü görevi de yapan Ertem Şener’in sunduğu Beyaz TV'de Beyaz Futbol ve Derin Futbol adlı programlarda "Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ile beraber yorumculuk yapmaktadır.
Abdülkerim Durmaz, 18 Kasım 2016 tarihinde vizyona giren "Adam mısın!" adlı sinema filminde “Beyaz Futbol” yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Abdülkerim Durmaz ve Ertem Şener, televizyon stüdyosundan sonra film setinde buluştu.
Abdülkerim Durmaz Altyapı Kariyeri :
1975-1978 - Fatih Karagümrük
Profesyonel Futbol Kariyeri :
1978-1984 - Fatih Karagümrük
1984-1988 - Fenerbahçe
1988-1989 - MKE Ankaragücü
1989-1992 - Sakaryaspor
1992-1993 - Zeytinburnuspor
1993-1995 - Fatih Karagümrük
1995-1996 - Güngören Belediyespor
Abdülkerim Durmaz Millî Takım Kariyeri :
1984 - Türkiye U-21
1984-1986 - Türkiye
Abdülkerim Durmaz Teknik Direktörlük Kariyeri :
1996-1997 - Fatih Karagümrük
1999-2000 - Güngören Belediyespor
2000-2001 - Eyüpspor
2001-2003 - Fatih Karagümrük
2003-2004 - Güngören Belediyespor
2005-2006 - Kasımpaşa
2006-2007 - Kahramanmaraşspor
2007-2008 - Mersin İdman Yurdu
2009-2010 - Adana Demirspor
2010-2011 - Pendikspor
2012-2013 - İstanbul Güngörenspor
Abdülkerim Durmaz Rol Aldığı Filmler :
2016 - Adam mısın! (Sinema Filmi)
Kaynak:Biyografi.info
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