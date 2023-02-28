Abdulla Abdullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Abdullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Abdullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Abdullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Abdullaev 1 Eylül 1997 tarihinde Kurgantepa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдулла Кахрамонжон оглы Абдуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Abdullaev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Abdulla Abdullaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC OKMK Olmaliq futbol takımında oynamaktadır. FC OKMK Olmaliq takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulla Abdullaev'nin FC OKMK Olmaliq ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulla Abdullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Abdullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Abdullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Abdullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Bunyodkor

7 Ocak 2022 yılında AGMK Olmaliq

Abdulla Abdullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Abdullaev şuan FC OKMK Olmaliq takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Abdulla Abdullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U23 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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