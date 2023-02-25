Abdulla Adil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Adil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Adil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Adil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Adil 10 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 阿卜杜拉·阿地力 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Adil Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulla Adil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 30 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulla Adil'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdulla Adil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Adil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Adil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Adil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında CC Yatai U21

30 Nisan 2022 yılında CC Yatai

Abdulla Adil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Adil şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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