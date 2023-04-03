Abdulla Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Ahmed 13 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Ahmed Abdulla Ahmed Abdulla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Ahmed Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve futbol takımında oynamaktadır. Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulla Ahmed'nin Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Ahmed şuan Al-Wahda FC Abu Dhabi Reserve takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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