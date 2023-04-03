Abdulla Aljefri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Aljefri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdulla Aljefri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulla Aljefri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.