Abdulla Fahad Al Hajri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Fahad Al Hajri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Fahad Al Hajri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Fahad Al Hajri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Fahad Al Hajri {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Fahad Al Hajri Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Markhiya SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Markhiya SC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdulla Fahad Al Hajri'nin Al-Markhiya SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Fahad Al Hajri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Fahad Al Hajri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Fahad Al Hajri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Fahad Al Hajri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Fahad Al Hajri şuan Al-Markhiya SC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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