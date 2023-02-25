Abdulla Rzayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Rzayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Rzayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Rzayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Rzayev 12 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla İmran oğlu Rzayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Rzayev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go and Play LLC yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kapaz PFK futbol takımında oynamaktadır. Kapaz PFK takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdulla Rzayev'nin Kapaz PFK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Rzayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Rzayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Rzayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Rzayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sabah 2

19 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

31 Aralık 2022 yılında Sabah 2

1 Ocak 2023 yılında Sabah FK

3 Ocak 2023 yılında Kapaz PFK

30 Haziran 2023 yılında Sabah FK

Abdulla Rzayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Rzayev şuan Kapaz PFK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Abdulla Rzayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 24 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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