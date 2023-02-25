Abdulla Seydahmadov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulla Seydahmadov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulla Seydahmadov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulla Seydahmadov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulla Seydahmadov 4 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulla Fazil oğlu Seydəhmədov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulla Seydahmadov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulla Seydahmadov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdulla Seydahmadov'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulla Seydahmadov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulla Seydahmadov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulla Seydahmadov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulla Seydahmadov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zira FK

1 Temmuz 2021 yılında FK Zira 2

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Shamakhi

Abdulla Seydahmadov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulla Seydahmadov şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 62 numaralı formayı giymektedir.

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