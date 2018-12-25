Abdullah Ağar Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDULLAH AĞAR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1967

Abdullah Ağar kaç yaşında : 51

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Meslek : Asker

Abdullah Ağar doğum yeri : Ankara

ABDULLAH AĞAR BİYOGRAFİSİ

Terör ve güvenlik uzmanı.

Abdullah Ağar, 1967 yılında Ankara’da doğmuştur. İlk ve orta eğitimini Ankara’da yaptı. 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Birinci tercihten Piyade sınıfına ayrıldı, özel kura çekerek Komando, sonra da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Tim Komutanı oldu. İlk kıtası Bolu Komando Tugayına ayak basar basmaz Güneydoğu’ya göreve gitti.

Görev yı’nın, Özel Kuvvetler’in ve Kayseri Hava İndirme Tugayı’nın kışlalarını hemen hiç görmedi.

Abdullah Ağar, Özel Kuvvetler bünyesinde, Şırnak Bestler, Gabar, Cudi, Kuzey Irak, Menteş, Azerbaycan, Deve Geçidi, Dicle, Ergani, Baykan, Siirt, Şırnak, Diyarbakır gibi kırsal ve meskun mahal ile dağlarda 6 yıl görev yaptı. 6 yılın ardından, artık dağlardan inerken, aldığı kurşun yaralarıyla belinde oluşan yara izi ve komutanlığını yaptığı birliklerden de 11 şehit ve 25 gazisi vardı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yüzbaşı iken emekli olan Abdullah Ağar, Yeni Birlik Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Kitapları:

2004 - 5. Tim: Güneş Doğsun İsteriz

2005 - Bir Millet Uyanıyor - 7 /Ölüm Dağları Bekler "Cudi Dağı"

2006 - Türk Komandoları: Silahın Zülfikar'ın Olsun Mehmetçik

2006 - Ölüm Dağları Bekler Cudi Dağı

2007 - Toprak Mehmet'e Susamışsa: Ülkem Bayrağım Onurum

2009 - Baskın: Biz Bu Dağların Erleri

2015 - Ifak vel şikak!