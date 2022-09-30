Abdullah Ağar'dan TSK'nın Asos harekatı için çarpıcı yorum: "TSK, YPG/PKK’ya fantezi yapmış, resmen kanatlandırmış!"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kayseri'de yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde 140 km derinliğe inerek Asos'taki teröristlere ait mağara, sığınak ve sözde karargâhları bombaladığını açıklayarak, "Teröristler nerede hedefimiz orası. 2 gün önce TSK 140 kilometre girdi. Asos’ta 16 terörist mağarasını, sığınağını, barınağını, sözde komuta yerini büyük bir başarıyla vurdu ve tahrip etti ve bu devam edecek." demişti.

OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI

Akar'ın açıklama sonrası Milli Savunma Bakanlığı, operasyona ilişkin anları sosyal medya hesabından yayımladı.

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ABDULLAH AĞAR'DAN ÇARPICI YORUM

Görüntüler hakkında Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan çarpıcı bir yorum geldi. Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "10 savaş uçağımızın sınırdan 140 km içeri girerek gerçekleştirdiği, biri üst düzey toplantı olmak üzere 16 terör hedefini imha ettiği hava akını: Patlayan mağaralara, mühimmat ve yakıt depolarına bakarak şunu söyleyebiliriz. TSK, YPG/PKK’ya fantezi yapmış, resmen kanatlandırmış!" ifadelerini kullandı.