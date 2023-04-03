Abdullah Al Huqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Huqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Huqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdullah Al Huqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdullah Al Huqi 20 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Suudi Arabistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdullah Al Huqi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Huqi'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdullah Al Huqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdullah Al Huqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdullah Al Huqi şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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