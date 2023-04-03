Abdullah Al Huqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Huqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdullah Al Huqi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullah Al Huqi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.