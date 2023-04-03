Abdullah Al Rubaie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Al Rubaie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Al Rubaie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Al Rubaie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Al Rubaie 1 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Al Rubaie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4G Sport yapmaktadır. Abdullah Al Rubaie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına 1 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Abdullah Al Rubaie'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi 1 Ekim 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Al Rubaie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Al Rubaie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdullah Al Rubaie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Al Rubaie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2020 yılında Al-Shabab U23

Abdullah Al Rubaie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Al Rubaie şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.