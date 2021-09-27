Abdullah Avcı, Alanyaspor'u devirecek planı hazırladı! İlk 11'e yeni isimler!

6. haftada eline gelen fırsatı değerlendiremeyen ve Konyaspor'la berabere kalarak liderlik fırsatını tepen Trabzonspor'a, Beşiktaş'ın puan kaybıyla birlikte ikinci şans doğdu. Bordo mavili ekip bu kez de Alanyaspor karşısında liderlik karşılaşmasına çıkacak. Savunmada Vitor Hugo'nun kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Dolayısıyla bu bölgede değişime rotasyona gidecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç planını hazırladı.

ALANYASPOR TEHLİKESİNİN FARKINDA

Bülent Korkmaz'ın Alanyaspor'un başına gelmesiyle birlikte üst üste galibiyetler alan Akdeniz ekibinin çok tehlikeli bir rakip olduğunu düşünen Teknik Direktör Abdullah Avcı dersine iyi çalıştı. Deneyimli hocanın Alanyaspor'un zaafları konusunda taktik çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenilirken defansta rotasyona olması sebebiyle takım savunması konusunda öğrencilerine uyarılarda bulunduğu ifade edildi.

DJANİNY VE HÜSEYİN KADROYA

Vitor Hugo'nun cezası nedeniyle stoperde Edgar Ie'nin partneri için kimi sahaya süreceği merak edilen Abdullah Avcı'nın, Berat'ı stopere çekmesi gündemdeydi. Ancak Avcı, Hüseyin Türkmen'i seçti ve Alanyaspor'a karşı Türkmen'e formayı verecek. Tecrübeli çalıştırıcı hem gördüğü tepki nedeniyle morali bozuk olan hem de istenilen performansa bir türlü çıkamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine de Djaniny'yi oynatacak.

Öte yandan Trabzonspor'un Kasımpaşa karşısındaki maçına 83. dakikada dahil olan ve sakatlanan Dorukhan Toköz'ün durumunun belirsiz olduğu ve maç saatinde netleşeceği de gelen bilgiler arasında.