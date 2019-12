Abdullah Avcı: “Beşiktaş’ın karakterinde isyan vardır”

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 4-1 kazanılan Kayserispor maçının ardından konuştu. Avcı, son 7 haftada yaşanan çıkışla ilgili olarak, "Beşiktaş'ın karakterinde isyan vardır ve kötü gidişata isyan ederek çıkışa geçtik" derken, taraftara da verdikleri büyük destek nedeniyle teşekkür etti.

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'u taraftarı önünde 4-1 mağlup ederek puanını 24 yapan ve ligde 3. sıraya yükselen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı. Güzel duygular yaşadıklarını söyleyen Abdullah Avcı, "İlk yarıda istekli ve baskılı oynadık. Oyuncularım bir an önce sonuç almak istediler ve üç gol buldular. Daha iyisini yapmak için uğraşacağız, eksiklerimiz de var. Sezon başına göre geldiğimiz bu noktada oyuncularıma, yönetime, camianın içindeki enerjiye teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Oğuzhan ve Lens'e sahip çıktıkları için, Atiba'nın çıkması sırasında verdikleri destek, sonunda alışkın olmadığım çok güzel duyguların yaşandığı bir durumdan dolayı ve pazartesi gelip destekledikleri için taraftarlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Beşiktaş ile ilgili karar verirken Metin Tekin'e gitmiştim. Bana "Beşiktaş'ın duygusu ve ruhu başkadır" demişti. Umarım bunlar katlanarak devam eder" açıklamasını yaptı.

"Umarım sonunu da getiririz"

Beşiktaş taraftarının maçın ardından kendisini tribüne çağırmasıyla ilgili de konuşan Avcı, "Buraya girince tutkuyu daha iyi anlıyorsunuz. Bütün tribünleri dolaştım. Herhalde anısı uzun süre bende kalacak. Umarım sonunu da getiririz. Hep beraber güzel günler adım adım gelsin" dedi.

Hiçbir oyuncuyu kaybetmek istemediğini de söyleyen Avcı, "Bazen oyuncuyu kazanmak için fırsatlar vardır. Bugün öyle bir fırsattı, taraftarlar da buna destek verdi. Her oyuncu bize lazım olacak. Eleştiri bu oyunun içinde var. Oyunla ilgili eleştirilere saygı duydum, olmayanlara da suç duyurusunda bulundum. 5 maçla antrenörlüğümü tartışmayın, yüz kızartıcı suç işlemiyoruz. Oyunu daha iyi hale nasıl getireceğimizi düşünüyoruz. Teknik ekibime teşekkür ediyorum, en dalgalı dönemde yanımda durdular. Beşiktaş'ın karakterinde isyan vardır. 5-6. haftadan itibaren biz bunu yaptık. 5 maç iyi gitmezken "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak" diyordum. Yakaladığımız ivmeyi devre arasına nasıl götüreceğimizin planlamasını yapıyoruz. Büyük camialarda duygular anlık olur. Şu an güzel gidiyor. Taraftar bu desteği verdikçe her zaman ayağa kalkan, dik duran Beşiktaş olacak" ifadelerini kullandı.

"Atiba istediği sürece oynayacak"

Takımın en formda isimlerinden olan ve bugün siyah-beyazlıların ilk golünü atan Atiba'ya da değinen Avcı, "Atiba, cumartesi günü antrenmana çıktı. Kendisi oynamak istediği sürece oynayacak. Yönetim kuruluyla karar vereceğiz. Kaybetmeden devam edilmesi gereken oyunculardan biri. Faydalanabildiğimiz kadar faydalanacağız" dedi.

Bütçeyi nasıl kullanmak istediğini de söyleyen Avcı, "Sezon başında, geçen sezondan bazı ödemeler vardı. Bankalar Birliği ile anlaşıldıktan sonra "Transfer yapmayın içeriyi kapatın" demiştim. Benim için her zaman kurumum değerlidir. 28 oyuncum var. Yönetim kurulu da geldiği günden itibaren önemli çabalar sarf etti ve mesafeler kat ediyor. Başkanımız bugün Ümraniye'ye geldi başarılar diledi. Kendisi "Parayı haftaya vereceğim" diyor ve ödemeyi yapıyor" diyerek ekonomik duruma da değindi.

Son olarak kiralık olarak forma giyen Elneny ile ilgili de konuşan Avcı, "Kulübün ekonomik şartlarına göre nasıl hareket edebilirsek ona göre hareket edeceğiz. Elneny, Arsenal'ın oyuncusu, mali yükümlülüğü fazla ama yönetim kurulu muhakkak çalışma yapacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA