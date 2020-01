Abdullah Avcı: “Duygular aklın önüne geçti”

Ligin ikinci yarısına iç sahadaki Sivasspor yenilgisiyle başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı maçın ardından konuştu. Sivasspor karşısında duyguların aklın önüne geçtiğini söyleyen Avcı, eldeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında oynadığı maçta lider Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuştu. Sivasspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "Beraber oynayan, hızlı geçiş yapan bir takım ve yüksek şiddette koşan bir ekip. Buna karşılık taraftarımızın coşkusu, duygusu, oyuncuların duygularını akılların önüne geçiriyor. Çok hatalı yediğimiz bir gol vardı. Sonrasında oyuna dönme isteğimiz hep duygularımız vardı oyunda. Sadece 1 oyuncunun 8 tane 60 metreden final pası var. İlk yarının sonunda merkezden kaybettiğimiz bir topta gol yedik. İkinci yarıda bir bölüm topu yere indirdik. Sonrasında yine topun sürekli yer değiştirdiği bir oyun oldu. Bugünkü oyunun aslında özeti şu, aklın bir tarafa bırakılıp duyguların öne çıktığı bir maçtı. Rakibi tebrik ediyoruz" dedi.

"Mevcuttan en iyi performansı almaya çalışıyorum"

Beşiktaş taraftarının gösterdiği tepkiyle ilgili konuşan Avcı, "Beşiktaş taraftarı gerçekten duygusunu, tutkusunu çok net belli eden bir taraftar grubu. Ben 6 hafta üst üste kazandığımda da bu dalgalanmaları gördüm. Oyunla ilgisi eksiklerimiz var. Bunu söylemiştim. Mevcuttaki en iyi performansı almaya çalışıyorum dedim, bundan sonraki süreçte de aynısı olacaktır. Oyunda bazen çok etkin de olabiliyor taraftar. Teknik adamlar sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde bunları yaşıyor. 2 ters ayaklı oyuncuyu kanatlara aldık. İçe kavis ve dışa kavis ortaları uygulamaya çalıştık. Duran top kullanamadık, orta kalitesi düşüktü. Daha fazla pozisyona girmemiz gerekirken daha az pozisyona girdik" dedi.

Burak Yılmaz'ın ilk yarıda penaltı beklediği pozisyonla ilgili de konuşan Avcı, "Maç içinde pozisyonu kaçırabiliyorsun ama sonra izledim ve verilebilir diye düşündüm. Frikik kazandığımız pozisyonla birebir pozisyon. Orada faulse, ceza sahası içinde de penaltıdır diye düşünüyorum. Bugün oyuna istekli ve arzulu başladık. Ama bireysel anlamda yediğimiz bir gol var ve bizim takımın kırılgan yapısı öne çıkabiliyor. Takımın içinde herhangi bir sorun olduğunu görmedim ben. Geldiğim günden bu yana en iyi performansı almaya çalışıyorum. Şu anda ne yazık ki mevcut durum bu ve bununla en iyisini yapmaya çalışacağız. Yönetim bir şeyler yapmaya çalışıyor ve yapıyor da. Şu anda bu oyuncu grubu var ve bu grupla neler yapabileceğimize bakmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

"Aklının kullanan takım o golü yemez"

Akıl ve duygunun maç kazandırdığını söyleyen Avcı, "Ama duyguların öne çıktığı bir oyun neredeyse kalmadı. Akıl öne çıkıyor artık. Rakip 10 kişi kalmış, santrforlarım var, ters ayaklı oyuncularım var. Aklını kullanan bir takım normalde 45. dakikada o golü yemez. Duygularla hareket edip merkezi düşünüyor oyuncu orada. Bunu dün çalışmıştık bir de. Ben daha önce de yaşadım bunları. Olumsuz duyguyu da yaşadım, olumlu duyguyu da yaşadım burada. Bu bütün teknik adamlar için geçerli. Burada sağlıklı şekilde ayakta durmak ve tekrar toparlanmak gerekiyor. Çarşamba günü bir maç daha var. Sezon başından itibaren en iyi performansı almaya çalışıyoruz. Bu duygular her oynadığın maçla, her oynadığın performansla değişebilir. Oyuncular üzerinden bunu konuşmak benim üslubum değildir. Sezon başından bu yana sakatlıklar, cezalılar, geç transferler derken bir anda ligin ikincisi olduk. Ligde dalgalanmalar olabiliyor. Bugün fırsat vardı elimizde. İlk 6'nın arasındaki puan farkı birbirine çok yakın. Özellikle içeride kaybetmek çok can sıkıcı. Vazgeçmeden devam etmek zorundayız. Olumsuz düşünmeden çıkış noktaları bularak devam etmeliyiz. Dünyanın sonu değil" diyerek sözlerini sürdürdü.

"Benim transfer istemediğim doğru değil"

Bundan sonraki yapılacaklarla ilgili sürecin belirleyici olacağını söyleyen Avcı, "Şu anda 18 hafta oynandı ve eldeki mevcut oyuncu grubu bu. Altyapıdan gelen ve cevap veren oyuncular var. Transfer yapacak mıyız bilmiyorum. Bundan sonra alacağımız kararları hep beraber göreceğiz" dedi. Transferle ilgili de konuşan Avcı, "Guilherme üzerinden konuşmayalım. Benim istemediğim yazıldı. Ben Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda hareket eden birisiyim. 14 yabancı hakkımız dolacaktır, bonservis bedeli olacaktı. Bizim aciliyetimiz daha farklı bir oyuncu ve bununla ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Benim mevki olarak yönetimle paylaştığım oyuncular var" diye konuştu.

Son olarak Türk futbolunun sorunları sorulan Avcı, "Bir sürü sebep var. Türk futbolunun sorunlarını konuşacaksak çok uzun sürer ve bir tarafa da bağlayamayız bunu. Bence hiçbir şey değişmeyecek. Bugün ligimizin kalite olarak Avrupa'daki yeri nerede. Bazen oyun hızlı oynanmıyor, bu kadar pas olur mu diyorlar. Aslında genelinde ne istediğimizi çok bilemiyorum. Bunların hepsinin başı eğitim ve alt liglerin standardının olması gerekir diye düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA