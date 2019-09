Abdullah Avcı: İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz

"3 oyuncu değişecek, başka değişiklik olmayacak"

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve siyah beyazlı futbolcu Loris Karius, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Slovan Bratislava müsabakası öncesi düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Beşiktaş'ın alışık olduğu bir ortamda olduklarını söyleyen Avcı, "Beşiktaş'ın alışık olduğu, benim de teknik adam olarak 5 senedir burada olmam, ülke adına ve gelişim adına çok önemli. Özlelikle, Beşiktaş tarafından baktığımızda son 5-6 seneye baktığımızda UEFA sıralamasında ülke puanını en çok yukarıya çeken, Şampiyonlar Ligi grubundan namağlup çıkmış ülkemizin önemli bir kulübü. Beşiktaş'ın her kulvarda hedefi vardır. Bunlardan birisi yarın başlayacak. Bratislava kendi ülkesinin en değerli takımı. Kendi liginde topa sahip olan ve daha dominant bir oyun oynayan bir takım. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi play-off'u öncesi sistem değiştiren ve topu rakibe veren bir takım konumu aldılar. Sistemleri olan takımlara karşı oynayacağız. Beşiktaş tarihinin bu ligde önemli tecrübeleri var. İyi bir başlangıç yapmak hedefindeyiz. Oyuncu grubu buna odaklandı, rakiple ilgili analizler yaptık. Umarım sahada yarın bunun karşılığını alırız" dedi.

"3 OYUNCU DEĞİŞECEK, BAŞKA DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK"

Avrupa maçlarında rotasyon yaptığı eleştirilerine yanıt veren Avcı, "Atiba uzun süre takımdan ayrıydı, hafta başında bizimle çalıştı. 25 dakika kullanmamız gerekiyordu, biz 35 dakika kullandık. Yarın da bu süreleri vermeye çalışacağız. Burak'ı zaten biliyorsunuz. Burak'a da pazartesi günkü maç için karar verilecek. Enzo bizimle beraber değil, diğer maçta olup olmayacağının kararı sonra verilecek. Rotasyon benim üzerime çok yapıştı. Değerli bir kadromuz var. 3 oyuncu üzerinden mevcut kadroda, buna rotasyon mu denir, başka bir şey mi bilmiyorum. 3 oyuncu değişecek, başka değişiklik de olmayacak. İsimler yarın zaten görülür" ifadelerini kullandı.

"HER İKİ YÖNE DE HAZIRLIKLI OLMAMIZ LAZIM"

Rakibi iyi analiz ettiklerini söyleyen Avcı, "Son maçlarını da burada canlı seyrettirdik, artı PAOK maçlarını da seyrettik. Sistemde değişiklik yapıp bekleyen bir takım görüntüsü verdiler. Dün akşam seyrettiniz mi bilmiyorum, Şampiyonlar Ligi maçlarını. Oyunun her iki yönünü de oynayan takımlar var. Hücum mu savunma mı değil, her ikisini de doğru yapabilmek önemli. En doğrusu bu olacak. Her iki yöne de hazırlıklı olmamız lazım. Rakipten daha fazla topa sahip olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

"BENDEN HANGİ OYUN İSTENİYOR ONU MERAK EDİYORUM"

Kendisine yöneltilen pas futbolu eleştirilerine tepki gösteren deneyimli teknik adam, "5 sene evvel bekleyerek oynuyorduk, o eleştirildi. Pas oyunu eleştiriliyor, konra atak eleştiriliyor şimdi de. Bunun seviyesi yüksekte olan takımlar var. Oyuncunun kalitesine göre değişiyor. Pasın da bir amacı var. Bratislava, kendi liginin dominant bir takımı demiştik. Topun devamlı havada dolaştığı bir oyun olamaz. Böyle bir oyun dünyada kalmadı. Bunun dakikaları vardır. Bazen beklersin, bazen hücum yaparsın. Beşiktaş takımı bu ligde geri dönüşleriyle de olacak. Bir savunma yapmak istemiyorum. Bizim daha erken dönmemiz lazım. Bunları çalışarak geliştireceğiz. Pas oyunu bu ülkede eleştiriliyorsa, hangi oyun isteniyor onu merak ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"FİZİĞİ TEKNİKLE KIRARSIN"

Rakip takımda birçok fizikli oyuncu olmasıyla ilgili gelen soruya Avcı, "Fiziği teknikle kırarsın. Fiziği, fizikle kıramazsın. Rakibini tespit etmek lazım. Rakibi biraz daha koşturabilmek, topa sahip olmak önemli. Buranın ırkı ve 16 maç oynamaları, bizim hazırlık maçı oynamadan lig maçı oynayan oyuncu grubumuz, bunu anca böyle kırabiliriz. Bunu doğru şekilde sahada uygulamaya çalışırız umarım" yanıtını verdi.

"BU PLAYSTATION'DA OYNADIĞIN BİR OYUN DEĞİL"

Abdullah Avcı son olarak önlerinde zorlu bir fikstür olduğuna dair gelen bir görüşün ardından şu sözleri söyledi: "Sadece gülüyorum. Bu PlayStation'da oynadığın bir oyun değil. Fikstüre bakılıp puan oralaması yapıyor herkes, ben buna hiçbir zaman yapmadım. Bugün harcanan bütçeler ve meblalar arasında 3 puan var. Oyun kalitesi olarak bir şey var mı? Bu emek ve zaman isteyen bir şeydir. Bunun zaman zaman karşılığını aldığımız, zaman zaman alamadığımız dönemler vardır. Yarınla başlayacağız, pazartesiye sonra bakacağız. Herkesin kupa hayali vardır, Beşiktaş da buna adım adım yaklaşmıştı. Şampiyonlar Ligi sonrası Olympique Lyon maçı, yanlış hatırlamıyorsam. Beşiktaş'ın ülke puanına en fazla katkı sağlayan takımdır, sonrası da Başakşehir'dir. Rotasyon diyenler var ya. Umarım önce buna yarışırız. Eğer maçları bir teknik adam gözüyle seyrederseniz, Avrupa'ya aramızdaki mesafenin ne kadar açıldığını daha net görmüş olursunuz."

KARIUS: DAHA AZ GOL YEMEMİZ GEREKİYOR

Beşiktaş'ın file bekçisi Loris Karius ise basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Yarın bizim için yeni bir kulvar başlıyor, tabii ki beklentilerimiz var. Öncelikli beklentimiz gruptan çıkmak. Geçen sezon bunu başaramamıştık. İyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Deplasmanda iyi bir başlangıç yapmak çok önemli. Avrupa sahnesinde bu ilk adımı atacağımız için ben ve arkadaşlarım çok heyecanlıyız. Takımın yeni bir teknik direktörü var, yeni bir oyun felsefesi var, yeni bir oyuncu grubu var. Başlangıçlarda birtakım sorunlar yaşamak çok normal. Kusursuz bir başlangıç yapma imkanınız yok. Çaykur Rizespor maçında üç puanı hak ettik ama belirli sebeplerle üç puanı alamadık. Gazişehir maçında eksik kaldık. Tüm bunları değerlendirdiğimizde kesinlikle daha az gol yememiz gerekiyor. İyi bir yoldayız. İşler iyiye doğru gidiyor. Bazı şeylerin olgunlaşması için zaman ihtiyacınız var. Kesinlikle zaman gerektiren bir süreç bu. Ama bu sürecin de yavaş yavaş yerine oturduğunu ve iyiye doğru gittiğini söyleyebilirim. Favori kelimesini kullanmak çok büyük bir kelime olur. Bu takıma karşı bir maça çıkmadım, Onların Slovakya'nın en iyisi olduğunu biliyorum ve bu yüzden büyük saygı duyuyorum. Umuyorum Slovan Bratislava neleri yapamadı ve biz neleri yaptık, yarın onları konuşuruz. En iyi oyunculara karşı oynamak benim tercihim olur. Ben savunmadaki arkadaşlarıma güveniyorum. Bence takım savunması anlamında yol aldık. Son maçı ayrı tutuyorum. Bireysel kalitelere sahip oyuncuları durdurmak için takım halinde savunma yapmak gerekiyor. Analizlerde rakip oyuncuları izliyorum. Neler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sezon henüz birkaç maç geride kaldı, çok uzun bir yolumuz var. Dün Adrian iyi oynadı, sadece onu söyleyebilirim. Sadece yarınki maçı ve sezonun geri kalanını düşünüyorum."

